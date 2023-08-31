31 августа 2023

В Челябинске подросток напал с ножом на брата

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток нанес брату удар ножом в грудь
Подросток нанес брату удар ножом в грудь Фото:

В Челябинске 17-летний подросток напал с ножом на старшего брата. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, он нанес родственнику, как минимум, один удар в грудь.

«Между братьями произошел конфликт. В ходе ссоры младший из них схватился за нож и нанес брату удар в грудь. 19-летнего потерпевшего доставили в городскую больницу №8», — рассказал источник.

По данным URA.RU, подросток задержан. Его поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службу минздрава региона был направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске 17-летний подросток напал с ножом на старшего брата. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, он нанес родственнику, как минимум, один удар в грудь. «Между братьями произошел конфликт. В ходе ссоры младший из них схватился за нож и нанес брату удар в грудь. 19-летнего потерпевшего доставили в городскую больницу №8», — рассказал источник. По данным URA.RU, подросток задержан. Его поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службу минздрава региона был направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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