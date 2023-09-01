Митволь признался в краже миллиарда рублей на строительстве метро в Красноярске

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, митволь олег
Олег Митволь похитил 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске Фото:

Бывший замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признался в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

«Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Первое судебное заседание назначено на 14 сентября, заключил источник.

Ранее ФСБ завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Следствие утверждает, что компания «Красноярский ТИСИЗ», где Митволь является основным исполнителем, получила средства из бюджета за невыполненные работы и устаревшую документацию. Бывший чиновник перед задержанием пытался вылететь в Дубай, передает «Ридус».

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Бывший замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признался в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. «Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Первое судебное заседание назначено на 14 сентября, заключил источник. Ранее ФСБ завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Следствие утверждает, что компания «Красноярский ТИСИЗ», где Митволь является основным исполнителем, получила средства из бюджета за невыполненные работы и устаревшую документацию. Бывший чиновник перед задержанием пытался вылететь в Дубай, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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