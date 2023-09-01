Митволь признался в краже миллиарда рублей на строительстве метро в Красноярске

01 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Олег Митволь похитил 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признался в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. «Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Первое судебное заседание назначено на 14 сентября, заключил источник. Ранее ФСБ завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Следствие утверждает, что компания «Красноярский ТИСИЗ», где Митволь является основным исполнителем, получила средства из бюджета за невыполненные работы и устаревшую документацию. Бывший чиновник перед задержанием пытался вылететь в Дубай, передает «Ридус».

Бывший замглавы Росприроднадзора и председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признался в хищении 900 миллионов рублей в ходе строительства метро в Красноярске. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. «Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Первое судебное заседание назначено на 14 сентября, заключил источник. Ранее ФСБ завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Следствие утверждает, что компания «Красноярский ТИСИЗ», где Митволь является основным исполнителем, получила средства из бюджета за невыполненные работы и устаревшую документацию. Бывший чиновник перед задержанием пытался вылететь в Дубай, передает «Ридус».