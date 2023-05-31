«Ведомости»: ФСБ инкриминирует экс-замглавы Росприроднадзора хищение около 1 млрд рублей

01 июня 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

По версии следствия, исполнитель получил 950 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная служба безопасности России завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Фигурантом по делу проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому инкриминируют присвоение около одного миллиарда рублей, сообщает издание «Ведомости». «По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена — АО „Красноярский ТИСИЗ“ (100% акций в нем принадлежит Олегу Митволю) — получил 950 миллионов рублей из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Дело в отношении Митволя расследует следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю», — ссылаясь на собственные источники сообщают «Ведомости». Митволь проходит по делу не один. Кроме него в мошенничестве подозревается действующий заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказало, что Красноярский суд арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Позже он пошел на сделку со следствием и признался в хищении денежных средств.

Федеральная служба безопасности России завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Фигурантом по делу проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому инкриминируют присвоение около одного миллиарда рублей, сообщает издание «Ведомости». «По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена — АО „Красноярский ТИСИЗ“ (100% акций в нем принадлежит Олегу Митволю) — получил 950 миллионов рублей из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Дело в отношении Митволя расследует следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю», — ссылаясь на собственные источники сообщают «Ведомости». Митволь проходит по делу не один. Кроме него в мошенничестве подозревается действующий заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказало, что Красноярский суд арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Позже он пошел на сделку со следствием и признался в хищении денежных средств.