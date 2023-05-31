31 мая 2023

«Ведомости»: ФСБ инкриминирует экс-замглавы Росприроднадзора хищение около 1 млрд рублей

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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
По версии следствия, исполнитель получил 950 миллионов рублей Фото:

Федеральная служба безопасности России завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Фигурантом по делу проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому инкриминируют присвоение около одного миллиарда рублей, сообщает издание «Ведомости».

«По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена — АО „Красноярский ТИСИЗ“ (100% акций в нем принадлежит Олегу Митволю) — получил 950 миллионов рублей из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Дело в отношении Митволя расследует следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю», — ссылаясь на собственные источники сообщают «Ведомости».

Митволь проходит по делу не один. Кроме него в мошенничестве подозревается действующий заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU рассказало, что Красноярский суд арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Позже он пошел на сделку со следствием и признался в хищении денежных средств.

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Федеральная служба безопасности России завершила предварительное расследование уголовного дела о хищениях при строительстве метро в Красноярске. Фигурантом по делу проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которому инкриминируют присвоение около одного миллиарда рублей, сообщает издание «Ведомости». «По версии следствия, основной исполнитель строительства метрополитена — АО „Красноярский ТИСИЗ“ (100% акций в нем принадлежит Олегу Митволю) — получил 950 миллионов рублей из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Дело в отношении Митволя расследует следственное управление УФСБ России по Красноярскому краю», — ссылаясь на собственные источники сообщают «Ведомости». Митволь проходит по делу не один. Кроме него в мошенничестве подозревается действующий заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин, который в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказало, что Красноярский суд арестовал Митволя на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Позже он пошел на сделку со следствием и признался в хищении денежных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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