МВД РФ объяснило, как водителям не нарваться на новые штрафы

МВД: установка гаджетов на лобовое стекло разрешена, если они не мешают обзору
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Водителям разрешили устанавливать гаджеты на стекло автомобиля, если они не мешают обзору Фото:

С автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору. Об этом сообщили в МВД России, комментируя недавнее постановление, согласно которому водителям запрещено пользоваться транспортом при установке ряда устройств на лобовое стекло.

В министерстве объяснили случаи, когда установка различных приборов на лобовое стекло, таких как видеорегистраторы, не будет наказываться штрафом. «Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — сообщили в министерстве.

Постановление с новыми правилами для автовладельцев вступило в силу 1 сентября. Согласно документу, водителю запрещено устанавливать дополнительные предметы на лобовое стекло или устанавливать на него покрытия, ограничивающие обзорность. Исключения действуют также для зеркал заднего вида, стеклоочистителей и нагревательных элементов.

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С автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору. Об этом сообщили в МВД России, комментируя недавнее постановление, согласно которому водителям запрещено пользоваться транспортом при установке ряда устройств на лобовое стекло. В министерстве объяснили случаи, когда установка различных приборов на лобовое стекло, таких как видеорегистраторы, не будет наказываться штрафом. «Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — сообщили в министерстве. Постановление с новыми правилами для автовладельцев вступило в силу 1 сентября. Согласно документу, водителю запрещено устанавливать дополнительные предметы на лобовое стекло или устанавливать на него покрытия, ограничивающие обзорность. Исключения действуют также для зеркал заднего вида, стеклоочистителей и нагревательных элементов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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