МВД РФ объяснило, как водителям не нарваться на новые штрафы

С автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору. Об этом сообщили в МВД России, комментируя недавнее постановление, согласно которому водителям запрещено пользоваться транспортом при установке ряда устройств на лобовое стекло.
В министерстве объяснили случаи, когда установка различных приборов на лобовое стекло, таких как видеорегистраторы, не будет наказываться штрафом. «Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», —
Постановление с новыми правилами для автовладельцев вступило в силу 1 сентября. Согласно документу, водителю запрещено устанавливать дополнительные предметы на лобовое стекло или устанавливать на него покрытия, ограничивающие обзорность. Исключения действуют также для зеркал заднего вида, стеклоочистителей и нагревательных элементов.
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