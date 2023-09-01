МВД РФ объяснило, как водителям не нарваться на новые штрафы

МВД: установка гаджетов на лобовое стекло разрешена, если они не мешают обзору

01 сентября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Водителям разрешили устанавливать гаджеты на стекло автомобиля, если они не мешают обзору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору. Об этом сообщили в МВД России, комментируя недавнее постановление, согласно которому водителям запрещено пользоваться транспортом при установке ряда устройств на лобовое стекло. В министерстве объяснили случаи, когда установка различных приборов на лобовое стекло, таких как видеорегистраторы, не будет наказываться штрафом. «Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — сообщили в министерстве. Постановление с новыми правилами для автовладельцев вступило в силу 1 сентября. Согласно документу, водителю запрещено устанавливать дополнительные предметы на лобовое стекло или устанавливать на него покрытия, ограничивающие обзорность. Исключения действуют также для зеркал заднего вида, стеклоочистителей и нагревательных элементов.

С автовладельцев не будут взиматься штрафы за установку гаджетов на лобовое стекло, если эти устройства не мешают обзору. Об этом сообщили в МВД России, комментируя недавнее постановление, согласно которому водителям запрещено пользоваться транспортом при установке ряда устройств на лобовое стекло. В министерстве объяснили случаи, когда установка различных приборов на лобовое стекло, таких как видеорегистраторы, не будет наказываться штрафом. «Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — сообщили в министерстве. Постановление с новыми правилами для автовладельцев вступило в силу 1 сентября. Согласно документу, водителю запрещено устанавливать дополнительные предметы на лобовое стекло или устанавливать на него покрытия, ограничивающие обзорность. Исключения действуют также для зеркал заднего вида, стеклоочистителей и нагревательных элементов.