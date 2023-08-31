Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил школьников с 1 Сентября. Свою речь глава региона произнес в стенах «Средней общеобразовательной школы № 31», передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке.
«День знаний — это всегда очень волнительно. Самое, наверно, запоминающееся время — школьные годы, когда ребята приобретают знания и приобретают друзей, определяются в жизни. Ну и, безусловно, для родителей это всегда волнительно. Для педагогов — это ответственность для детей. Я знаю, эта школа имеет уклон в сторону обучения экологии, и это действительно очень хорошо. Каждый год все больше в нашей стране увлекаются вопросами экологии. Но неважно, какое направление вы выберете или чем вы будете заниматься в дальнейшем, важно приобрести знания. Я всем вам желаю успехов. Пусть школьные годы для наших школьников пройдут с интересом, радостью познаний», — сказал Куйвашев в актовом зале школы №31 на Широкой речке.
Также школьников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Глава города спросил учеников, нравится ли им новая школа. Дело в том, что День знаний мэр уральской столицы встретил в стенах школы № 40 на улице Мичурина, которая впервые открыла свои двери для учеников сегодня, 1 сентября.
«Вы знаете, что в этом год Екатеринбург отмечает большой юбилей — 300 лет. Ну и, как принято, в юбилей город получает большие и малые подарки. Сегодня система образования Екатеринбурга получила новое здание 40-й гимназии. Я вот слышал, с каким восторгом все аплодировали, когда говорили, что наконец-то мы дома. Здесь действительно строители поставили очередной рекорд. Еще в мае прошлого года здесь был котлован, и через 13 месяцев здесь уже зазвучали детские голоса. И сегодня 210 первоклассников пошли 40-ю гимназию. Ну, это просто здорово. Я хочу поздравить всех с Днем знаний!», — сказал Орлов во время праздничной линейки.
Свои пожелания школьникам, педагогам и родителям выразил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, самое главное — это наполнить здание школы звонкими голосами детей, духом взаимопонимания и поддержкой. Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий вспомнил свои школьные годы, а ученикам пожелал получать удовольствие от учебы. Также поздравительную речь произнес сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков.
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