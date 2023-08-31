Свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. Фото

01 сентября 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Свердловские чиновники поздравили школьников с Днем знаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил школьников с 1 Сентября. Свою речь глава региона произнес в стенах «Средней общеобразовательной школы № 31», передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке. «День знаний — это всегда очень волнительно. Самое, наверно, запоминающееся время — школьные годы, когда ребята приобретают знания и приобретают друзей, определяются в жизни. Ну и, безусловно, для родителей это всегда волнительно. Для педагогов — это ответственность для детей. Я знаю, эта школа имеет уклон в сторону обучения экологии, и это действительно очень хорошо. Каждый год все больше в нашей стране увлекаются вопросами экологии. Но неважно, какое направление вы выберете или чем вы будете заниматься в дальнейшем, важно приобрести знания. Я всем вам желаю успехов. Пусть школьные годы для наших школьников пройдут с интересом, радостью познаний», — сказал Куйвашев в актовом зале школы №31 на Широкой речке. Также школьников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Глава города спросил учеников, нравится ли им новая школа. Дело в том, что День знаний мэр уральской столицы встретил в стенах школы № 40 на улице Мичурина, которая впервые открыла свои двери для учеников сегодня, 1 сентября. «Вы знаете, что в этом год Екатеринбург отмечает большой юбилей — 300 лет. Ну и, как принято, в юбилей город получает большие и малые подарки. Сегодня система образования Екатеринбурга получила новое здание 40-й гимназии. Я вот слышал, с каким восторгом все аплодировали, когда говорили, что наконец-то мы дома. Здесь действительно строители поставили очередной рекорд. Еще в мае прошлого года здесь был котлован, и через 13 месяцев здесь уже зазвучали детские голоса. И сегодня 210 первоклассников пошли 40-ю гимназию. Ну, это просто здорово. Я хочу поздравить всех с Днем знаний!», — сказал Орлов во время праздничной линейки. Свои пожелания школьникам, педагогам и родителям выразил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, самое главное — это наполнить здание школы звонкими голосами детей, духом взаимопонимания и поддержкой. Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий вспомнил свои школьные годы, а ученикам пожелал получать удовольствие от учебы. Также поздравительную речь произнес сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил школьников с 1 Сентября. Свою речь глава региона произнес в стенах «Средней общеобразовательной школы № 31», передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке. «День знаний — это всегда очень волнительно. Самое, наверно, запоминающееся время — школьные годы, когда ребята приобретают знания и приобретают друзей, определяются в жизни. Ну и, безусловно, для родителей это всегда волнительно. Для педагогов — это ответственность для детей. Я знаю, эта школа имеет уклон в сторону обучения экологии, и это действительно очень хорошо. Каждый год все больше в нашей стране увлекаются вопросами экологии. Но неважно, какое направление вы выберете или чем вы будете заниматься в дальнейшем, важно приобрести знания. Я всем вам желаю успехов. Пусть школьные годы для наших школьников пройдут с интересом, радостью познаний», — сказал Куйвашев в актовом зале школы №31 на Широкой речке. Также школьников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Глава города спросил учеников, нравится ли им новая школа. Дело в том, что День знаний мэр уральской столицы встретил в стенах школы № 40 на улице Мичурина, которая впервые открыла свои двери для учеников сегодня, 1 сентября. «Вы знаете, что в этом год Екатеринбург отмечает большой юбилей — 300 лет. Ну и, как принято, в юбилей город получает большие и малые подарки. Сегодня система образования Екатеринбурга получила новое здание 40-й гимназии. Я вот слышал, с каким восторгом все аплодировали, когда говорили, что наконец-то мы дома. Здесь действительно строители поставили очередной рекорд. Еще в мае прошлого года здесь был котлован, и через 13 месяцев здесь уже зазвучали детские голоса. И сегодня 210 первоклассников пошли 40-ю гимназию. Ну, это просто здорово. Я хочу поздравить всех с Днем знаний!», — сказал Орлов во время праздничной линейки. Свои пожелания школьникам, педагогам и родителям выразил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, самое главное — это наполнить здание школы звонкими голосами детей, духом взаимопонимания и поддержкой. Сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий вспомнил свои школьные годы, а ученикам пожелал получать удовольствие от учебы. Также поздравительную речь произнес сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков.