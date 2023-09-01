Правящая партия Грузии проводит импичмент президента за ее поездки в ЕС

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, зурабишвили саломе
В Грузии запущен процесс импичмента Саломе Зурабишвили Фото:

Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» начинает процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу. Об рассказал лидер партии Ираклий Кобахидзе.

«Начинается процедура импичмента президента Зурабишвили», — написал Кобахидзе в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что президент обвиняется в серьезном нарушении Конституции Грузии. Причина импичмента связана с ее поездками в Европу, заключил глава партии.

Было объявлено, что Саломе Зурабишвили начинает серию зарубежных визитов с целью получения статуса кандидата в члены ЕС для Грузии. Однако ей были отказаны визиты в несколько стран по решению грузинского правительства. Несмотря на это, президент все равно посетила Германию. Нарушение конституции в международных делах может стать основанием для импичмента президента.

Ранее глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили осудил Саломе Зурабишвили за отсутствие попыток улучшить отношения с соседними странами, включая Россию. В ответ президент объявила бойкот авиакомпании и отказалась от ее услуг. Она также призвала ввести правовые ограничения против российских граждан, находящихся в Грузии, передает RT.

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Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» начинает процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу. Об рассказал лидер партии Ираклий Кобахидзе. «Начинается процедура импичмента президента Зурабишвили», — написал Кобахидзе в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что президент обвиняется в серьезном нарушении Конституции Грузии. Причина импичмента связана с ее поездками в Европу, заключил глава партии. Было объявлено, что Саломе Зурабишвили начинает серию зарубежных визитов с целью получения статуса кандидата в члены ЕС для Грузии. Однако ей были отказаны визиты в несколько стран по решению грузинского правительства. Несмотря на это, президент все равно посетила Германию. Нарушение конституции в международных делах может стать основанием для импичмента президента. Ранее глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили осудил Саломе Зурабишвили за отсутствие попыток улучшить отношения с соседними странами, включая Россию. В ответ президент объявила бойкот авиакомпании и отказалась от ее услуг. Она также призвала ввести правовые ограничения против российских граждан, находящихся в Грузии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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