Правящая партия Грузии проводит импичмент президента за ее поездки в ЕС

01 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

В Грузии запущен процесс импичмента Саломе Зурабишвили Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» начинает процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу. Об рассказал лидер партии Ираклий Кобахидзе. «Начинается процедура импичмента президента Зурабишвили», — написал Кобахидзе в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что президент обвиняется в серьезном нарушении Конституции Грузии. Причина импичмента связана с ее поездками в Европу, заключил глава партии. Было объявлено, что Саломе Зурабишвили начинает серию зарубежных визитов с целью получения статуса кандидата в члены ЕС для Грузии. Однако ей были отказаны визиты в несколько стран по решению грузинского правительства. Несмотря на это, президент все равно посетила Германию. Нарушение конституции в международных делах может стать основанием для импичмента президента. Ранее глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили осудил Саломе Зурабишвили за отсутствие попыток улучшить отношения с соседними странами, включая Россию. В ответ президент объявила бойкот авиакомпании и отказалась от ее услуг. Она также призвала ввести правовые ограничения против российских граждан, находящихся в Грузии, передает RT.

Грузинская правящая партия «Грузинская мечта» начинает процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу. Об рассказал лидер партии Ираклий Кобахидзе. «Начинается процедура импичмента президента Зурабишвили», — написал Кобахидзе в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Он добавил, что президент обвиняется в серьезном нарушении Конституции Грузии. Причина импичмента связана с ее поездками в Европу, заключил глава партии. Было объявлено, что Саломе Зурабишвили начинает серию зарубежных визитов с целью получения статуса кандидата в члены ЕС для Грузии. Однако ей были отказаны визиты в несколько стран по решению грузинского правительства. Несмотря на это, президент все равно посетила Германию. Нарушение конституции в международных делах может стать основанием для импичмента президента. Ранее глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили осудил Саломе Зурабишвили за отсутствие попыток улучшить отношения с соседними странами, включая Россию. В ответ президент объявила бойкот авиакомпании и отказалась от ее услуг. Она также призвала ввести правовые ограничения против российских граждан, находящихся в Грузии, передает RT.