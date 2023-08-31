В Кетовской больнице отделение заливает дождевой водой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кетовской ЦРБ (филиал Межрайонной больницы №3) Курганской области в отделении, где лежат беременные женщины, с потолка льется вода. Видео коммунального бедствия в больнице опубликовано в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». В больнице сообщили, что ремонт кровли был начат, но приостановлен из-за ливней.

«Кетовская ЦРБ. Гинекологическое отделение. Женщины лежат на сохранение по беременности в таких условиях», — говорится в посте группы «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На видео автор показала протечку с потолка в столовой, где едят пациентки, а также затопленные коридор и ординаторскую. Повсюду расставлены ведра, санитарки не успевают вытирать пол.

В комментариях курганцы выразили беспокойство за беременных пациенток, которые могут поскользнуться на мокром линолеуме. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что по информации Межрайонной больницы № 3 в рамках реализации национального проекта «Модернизация первичного медицинского звена» изготовлена проектно-сметная документация на ремонт крыши здания ГБУ «Межрайонная больница N3» в селе Кетово. «Получено положительное заключение госэкспертизы. В настоящее время по итогам конкурса заключен контракт, завезены строительные материалы, начаты подготовительные работы. В виду неблагоприятных погодных условий (ливневые дожди) работы приостановлены. Возобновление работ будет начато незамедлительно после прекращения осадков», — говорится в ответе больницы.