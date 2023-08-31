31 августа 2023

В отделении курганской больницы, где лежат беременные женщины, случился потоп. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, уборщица, швабра, больничный коридор, ведро, медицинский персонал, санитарка
В Кетовской больнице отделение заливает дождевой водой Фото:

В Кетовской ЦРБ (филиал Межрайонной больницы №3) Курганской области в отделении, где лежат беременные женщины, с потолка льется вода. Видео коммунального бедствия в больнице опубликовано в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». В больнице сообщили, что ремонт кровли был начат, но приостановлен из-за ливней.

«Кетовская ЦРБ. Гинекологическое отделение. Женщины лежат на сохранение по беременности в таких условиях», — говорится в посте группы «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На видео автор показала протечку с потолка в столовой, где едят пациентки, а также затопленные коридор и ординаторскую. Повсюду расставлены ведра, санитарки не успевают вытирать пол.

В комментариях курганцы выразили беспокойство за беременных пациенток, которые могут поскользнуться на мокром линолеуме. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что по информации Межрайонной больницы № 3 в рамках реализации национального проекта «Модернизация первичного медицинского звена» изготовлена проектно-сметная документация на ремонт крыши здания ГБУ «Межрайонная больница N3» в селе Кетово. «Получено положительное заключение госэкспертизы. В настоящее время по итогам конкурса заключен контракт, завезены строительные материалы, начаты подготовительные работы. В виду неблагоприятных погодных условий (ливневые дожди) работы приостановлены. Возобновление работ будет начато незамедлительно после прекращения осадков», — говорится в ответе больницы.

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В Кетовской ЦРБ (филиал Межрайонной больницы №3) Курганской области в отделении, где лежат беременные женщины, с потолка льется вода. Видео коммунального бедствия в больнице опубликовано в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». В больнице сообщили, что ремонт кровли был начат, но приостановлен из-за ливней. «Кетовская ЦРБ. Гинекологическое отделение. Женщины лежат на сохранение по беременности в таких условиях», — говорится в посте группы «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На видео автор показала протечку с потолка в столовой, где едят пациентки, а также затопленные коридор и ординаторскую. Повсюду расставлены ведра, санитарки не успевают вытирать пол. В комментариях курганцы выразили беспокойство за беременных пациенток, которые могут поскользнуться на мокром линолеуме. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что по информации Межрайонной больницы № 3 в рамках реализации национального проекта «Модернизация первичного медицинского звена» изготовлена проектно-сметная документация на ремонт крыши здания ГБУ «Межрайонная больница N3» в селе Кетово. «Получено положительное заключение госэкспертизы. В настоящее время по итогам конкурса заключен контракт, завезены строительные материалы, начаты подготовительные работы. В виду неблагоприятных погодных условий (ливневые дожди) работы приостановлены. Возобновление работ будет начато незамедлительно после прекращения осадков», — говорится в ответе больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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