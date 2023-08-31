31 августа 2023

Боец СВО в День знаний поздравил челябинских первоклассников. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск, школьная линейка, бормотов сергей
Боромотов пообещал детям, что ветераны СВО придут в школы учить их патриотизму Фото:

Ветеран спецоперации Сергей Бормотов 1 сентября поздравил первоклассников школы №68 имени героя Евгения Родионова в Челябинске. На торжественной линейке боец пообещал школьникам научить их любви к родине, передает корреспондент URA.RU.

«Я сам являюсь педагогом по танцам. Когда родина позвала, я вынужден был поменять гражданку на форму, а бальные туфли на берцы. Любовь к родине растет с нами с детства. Вы хотите, чтобы мы, ветераны СВО, приходили учить вас любить родину?», — спросил Бормотов у первоклассников.

Дети хором ответили бойцу «Да». Ветеран поблагодарил их и пообещал, что он и его сослуживцы обязательно придут к школьникам. Бормотов также напомнил, что любовь к России можно воспитать в себе, изучая историю страны и биографию героев.

Выступление героя организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе. Фонд также вручил подарки первоклассникам области, чьи отцы служат в зоне спецоперации.

На линейке присутствовала мать героя Первой чеченской войны Евгения Родионова Любовь. Женщина пожелала ученикам здоровья, счастья и мирного неба над головой. Она поблагодарила за приглашение поздравить детей с праздником.

Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск
На линейку были приглашены также депутаты Ленинского района
Фото:
Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск
Первоклассников также поздравила мать погибшего героя России Евгения Родионова Любовь (в центре с микрофоном)
Фото:
Линейка первоклассников с ветераном СВО Сергеем Бормотовым. Челябинск
Боец рассказал детям, как оказался в зоне СВО
Фото:

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Ветеран спецоперации Сергей Бормотов 1 сентября поздравил первоклассников школы №68 имени героя Евгения Родионова в Челябинске. На торжественной линейке боец пообещал школьникам научить их любви к родине, передает корреспондент URA.RU. «Я сам являюсь педагогом по танцам. Когда родина позвала, я вынужден был поменять гражданку на форму, а бальные туфли на берцы. Любовь к родине растет с нами с детства. Вы хотите, чтобы мы, ветераны СВО, приходили учить вас любить родину?», — спросил Бормотов у первоклассников. Дети хором ответили бойцу «Да». Ветеран поблагодарил их и пообещал, что он и его сослуживцы обязательно придут к школьникам. Бормотов также напомнил, что любовь к России можно воспитать в себе, изучая историю страны и биографию героев. Выступление героя организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе. Фонд также вручил подарки первоклассникам области, чьи отцы служат в зоне спецоперации. На линейке присутствовала мать героя Первой чеченской войны Евгения Родионова Любовь. Женщина пожелала ученикам здоровья, счастья и мирного неба над головой. Она поблагодарила за приглашение поздравить детей с праздником.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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