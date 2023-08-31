Боромотов пообещал детям, что ветераны СВО придут в школы учить их патриотизму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветеран спецоперации Сергей Бормотов 1 сентября поздравил первоклассников школы №68 имени героя Евгения Родионова в Челябинске. На торжественной линейке боец пообещал школьникам научить их любви к родине, передает корреспондент URA.RU.

«Я сам являюсь педагогом по танцам. Когда родина позвала, я вынужден был поменять гражданку на форму, а бальные туфли на берцы. Любовь к родине растет с нами с детства. Вы хотите, чтобы мы, ветераны СВО, приходили учить вас любить родину?», — спросил Бормотов у первоклассников.

Дети хором ответили бойцу «Да». Ветеран поблагодарил их и пообещал, что он и его сослуживцы обязательно придут к школьникам. Бормотов также напомнил, что любовь к России можно воспитать в себе, изучая историю страны и биографию героев.

Выступление героя организовал филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе. Фонд также вручил подарки первоклассникам области, чьи отцы служат в зоне спецоперации.

На линейке присутствовала мать героя Первой чеченской войны Евгения Родионова Любовь. Женщина пожелала ученикам здоровья, счастья и мирного неба над головой. Она поблагодарила за приглашение поздравить детей с праздником.

На линейку были приглашены также депутаты Ленинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первоклассников также поздравила мать погибшего героя России Евгения Родионова Любовь (в центре с микрофоном) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU