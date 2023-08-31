31 августа 2023

Главный терапевт Пермского края рассказала, как детям пережить 1 сентября

Доктор Корягина рекомендовала витамины для нервной системы школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, букеты цветов, букет подсолнухов, школьный букет
День знаний не только праздник, но и стресс, считает доктор Наталья Корягина Фото:

Начало учебного года не только праздник, но и стресс. Совет, как пережить его и детям, и родителям, дала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, для поддержания организма необходимо помнить о витаминах.

«Как пережить начало учебного года мамам и детям? Помните о витаминах и микроэлементах, чтобы поддержать ваш организм, в особенности нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.

Корягина советует принимать витамины группы B, D, а также магний. По ее словам, этот комплекс «поможет спокойствию нервной системы и укрепит память». Он также благоприятно влияет на внимание, мышление, увеличивает способность к обучению, улучшает настроение и сон.

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Начало учебного года не только праздник, но и стресс. Совет, как пережить его и детям, и родителям, дала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, для поддержания организма необходимо помнить о витаминах. «Как пережить начало учебного года мамам и детям? Помните о витаминах и микроэлементах, чтобы поддержать ваш организм, в особенности нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина советует принимать витамины группы B, D, а также магний. По ее словам, этот комплекс «поможет спокойствию нервной системы и укрепит память». Он также благоприятно влияет на внимание, мышление, увеличивает способность к обучению, улучшает настроение и сон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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