Главный терапевт Пермского края рассказала, как детям пережить 1 сентября

Доктор Корягина рекомендовала витамины для нервной системы школьников

День знаний не только праздник, но и стресс, считает доктор Наталья Корягина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начало учебного года не только праздник, но и стресс. Совет, как пережить его и детям, и родителям, дала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, для поддержания организма необходимо помнить о витаминах.

«Как пережить начало учебного года мамам и детям? Помните о витаминах и микроэлементах, чтобы поддержать ваш организм, в особенности нервную систему», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.

Корягина советует принимать витамины группы B, D, а также магний. По ее словам, этот комплекс «поможет спокойствию нервной системы и укрепит память». Он также благоприятно влияет на внимание, мышление, увеличивает способность к обучению, улучшает настроение и сон.