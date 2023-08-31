Аналитики назвали самые дорогие вакансии на курортах России для жителей ХМАО

Самыми дорогими вакансиями для жителей ХМАО на курортах стали риелторы и маляры

Малярам по металлу в Туапсе готовы платить от 242 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего жителям ХМАО готовы платить на вакансии агента по недвижимости в Сочи, а также на работе маляром по металлу в Туапсе. Работники смогут зарабатывать более 300 тысяч рублей, проживая на черноморских курортах. Об этом URA.RU рассказали аналитики HeadHunter.

«Менеджеру по продаже новостроек на вакансии с переездом на побережье Черного моря в Сочи готовы платить от 300 тысяч рублей на руки. Маляр по металлу в Туапсе сможет получать от 242 до 419 тысяч», — следует из данных исследования.

В топе самых дорогих вакансий, которые предлагают югорчанам в Сочи, также стоматолог-терапевт (170-200 тысяч рублей) и финансовый менеджер (130 тысяч). Монтажнику слаботочных систем в Севастополе обещают платить 120 тысяч, а специалисту сметно-договорного отдела в Тамани — 114 тысяч. «Чаще всего это предложения для продавцов, агентов по недвижимости, инженеров ПТО и сварщиков», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что водителей из ХМАО зовут работать на тяжелой технике с зарплатой 200 тысяч. Сотрудникам предстояло работать на автомобиле КАМАЗ.