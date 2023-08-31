31 августа 2023

Челябинский губернатор Текслер с женой 1 сентября отвели ребенка в школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер поздравила школьников с Днем знаний Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой Ириной отвели в пятый класс сына Михаила. Об этом супруга губернатора Ирина Текслер сообщила в своих соцсетях.

«1 сентября! Как быстро летит время! Позади первый учитель и начальная школа. Переход в пятый класс — это не просто „следующий год“. Это новая ступень обучения — средняя школа. Дети становятся подростками, это новый этап их жизни. В добрый путь, наши дорогие школьники! Успехов в учебе!», — написала Ирина Текслер.

Сын губернатора Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.

1 сентября 2023 года сын четы Текслеров Михаил пошел в пятый класс
1 сентября 2023 года сын четы Текслеров Михаил пошел в пятый класс
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой Ириной отвели в пятый класс сына Михаила. Об этом супруга губернатора Ирина Текслер сообщила в своих соцсетях. «1 сентября! Как быстро летит время! Позади первый учитель и начальная школа. Переход в пятый класс — это не просто „следующий год“. Это новая ступень обучения — средняя школа. Дети становятся подростками, это новый этап их жизни. В добрый путь, наши дорогие школьники! Успехов в учебе!», — написала Ирина Текслер. Сын губернатора Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...