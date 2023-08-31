Ирина Текслер поздравила школьников с Днем знаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер с женой Ириной отвели в пятый класс сына Михаила. Об этом супруга губернатора Ирина Текслер сообщила в своих соцсетях.

«1 сентября! Как быстро летит время! Позади первый учитель и начальная школа. Переход в пятый класс — это не просто „следующий год“. Это новая ступень обучения — средняя школа. Дети становятся подростками, это новый этап их жизни. В добрый путь, наши дорогие школьники! Успехов в учебе!», — написала Ирина Текслер.

Сын губернатора Миша Текслер поступил в первый класс челябинской гимназии №80 2 сентября 2019 года. Это произошло через полгода после того, как его отец возглавил регион.