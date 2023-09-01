«Уральские авиалинии» назвали фейком новости о мерче со скандальным сотрудником

01 сентября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Авиакомпания не будет делать мерч с цитатами скандального сотрудника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После того, как в СМИ стала распространяться информация о том, что «Уральские авиалинии» выпустят мерч с цитатами скандального представителя в московском аэропорту «Домодедово», пресс-служба авиакомпании выступила с обращением. Пассажиров попросили не доверять ложной информации. Сообщение появилось в telegram-канале. «Убедительно призываем вас не доверять ложной и непроверенной информации, которая в последнее время в большом количестве появляется в СМИ и ставит целью испортить деловую репутацию авиакомпании. Благодарим за понимание и доверие», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний». Ранее часть СМИ распространили новость о том, что перевозчик сделает фирменный мерч с Ильдаром Латыповым — сотрудником, на которого жаловались многие пассажиры. Кого-то он не пускал из-за перевеса, кого-то — из-за плохого тона. В частности, сообщалось, что будут разработаны наклейки на ручную кладь, багажные бирки и чехлы на чемоданы с фотографией Латыпова и надписями: «Проверено И. Латыповым», «Войдет в калибратор».

После того, как в СМИ стала распространяться информация о том, что «Уральские авиалинии» выпустят мерч с цитатами скандального представителя в московском аэропорту «Домодедово», пресс-служба авиакомпании выступила с обращением. Пассажиров попросили не доверять ложной информации. Сообщение появилось в telegram-канале. «Убедительно призываем вас не доверять ложной и непроверенной информации, которая в последнее время в большом количестве появляется в СМИ и ставит целью испортить деловую репутацию авиакомпании. Благодарим за понимание и доверие», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний». Ранее часть СМИ распространили новость о том, что перевозчик сделает фирменный мерч с Ильдаром Латыповым — сотрудником, на которого жаловались многие пассажиры. Кого-то он не пускал из-за перевеса, кого-то — из-за плохого тона. В частности, сообщалось, что будут разработаны наклейки на ручную кладь, багажные бирки и чехлы на чемоданы с фотографией Латыпова и надписями: «Проверено И. Латыповым», «Войдет в калибратор».