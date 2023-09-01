«Уральские авиалинии» назвали фейком новости о мерче со скандальным сотрудником

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Авиакомпания не будет делать мерч с цитатами скандального сотрудника Фото:

После того, как в СМИ стала распространяться информация о том, что «Уральские авиалинии» выпустят мерч с цитатами скандального представителя в московском аэропорту «Домодедово», пресс-служба авиакомпании выступила с обращением. Пассажиров попросили не доверять ложной информации. Сообщение появилось в telegram-канале.

«Убедительно призываем вас не доверять ложной и непроверенной информации, которая в последнее время в большом количестве появляется в СМИ и ставит целью испортить деловую репутацию авиакомпании. Благодарим за понимание и доверие», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Ранее часть СМИ распространили новость о том, что перевозчик сделает фирменный мерч с Ильдаром Латыповым — сотрудником, на которого жаловались многие пассажиры. Кого-то он не пускал из-за перевеса, кого-то — из-за плохого тона. В частности, сообщалось, что будут разработаны наклейки на ручную кладь, багажные бирки и чехлы на чемоданы с фотографией Латыпова и надписями: «Проверено И. Латыповым», «Войдет в калибратор».

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После того, как в СМИ стала распространяться информация о том, что «Уральские авиалинии» выпустят мерч с цитатами скандального представителя в московском аэропорту «Домодедово», пресс-служба авиакомпании выступила с обращением. Пассажиров попросили не доверять ложной информации. Сообщение появилось в telegram-канале. «Убедительно призываем вас не доверять ложной и непроверенной информации, которая в последнее время в большом количестве появляется в СМИ и ставит целью испортить деловую репутацию авиакомпании. Благодарим за понимание и доверие», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний». Ранее часть СМИ распространили новость о том, что перевозчик сделает фирменный мерч с Ильдаром Латыповым — сотрудником, на которого жаловались многие пассажиры. Кого-то он не пускал из-за перевеса, кого-то — из-за плохого тона. В частности, сообщалось, что будут разработаны наклейки на ручную кладь, багажные бирки и чехлы на чемоданы с фотографией Латыпова и надписями: «Проверено И. Латыповым», «Войдет в калибратор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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