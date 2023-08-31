31 августа 2023

Туроператорам из Индии покажут потенциал Тюменской области

В Тюмени пройдет встреча индийских туроператоров с региональными властями
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, народные гуляния, гостеприимство, фольклор, пирожки, острог, туризм
Гостям из Индии покажут популярные достопримечательности и туристические маршруты региона Фото:

Индийским туроператорам расскажут о туристическом потенциале Тюменской области. Встреча с гостями из Индии пройдет в Тюмени в первых числах сентября, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Педставители 30 туристических операторов из Индии посещают достопримечательности Москвы и Тюменской области в рамках нового межрегионального проекта „Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири“. Его разработали комитет туризма Москвы, Правительство Тюменской области, федеральные и региональные туроператоры», — говорится в сообщении

Планируется, что гостям устроят презентацию о достопримечательностях Тюменской области. расскажут о популярных туристических маршрутах. Это должно стать началом полноценного сотрудничества Тюменской области с Индией в области туризма.

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Индийским туроператорам расскажут о туристическом потенциале Тюменской области. Встреча с гостями из Индии пройдет в Тюмени в первых числах сентября, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Педставители 30 туристических операторов из Индии посещают достопримечательности Москвы и Тюменской области в рамках нового межрегионального проекта „Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири“. Его разработали комитет туризма Москвы, Правительство Тюменской области, федеральные и региональные туроператоры», — говорится в сообщении Планируется, что гостям устроят презентацию о достопримечательностях Тюменской области. расскажут о популярных туристических маршрутах. Это должно стать началом полноценного сотрудничества Тюменской области с Индией в области туризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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