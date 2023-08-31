Туроператорам из Индии покажут потенциал Тюменской области

Индийским туроператорам расскажут о туристическом потенциале Тюменской области. Встреча с гостями из Индии пройдет в Тюмени в первых числах сентября, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Педставители 30 туристических операторов из Индии посещают достопримечательности Москвы и Тюменской области в рамках нового межрегионального проекта „Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири“. Его разработали комитет туризма Москвы, Правительство Тюменской области, федеральные и региональные туроператоры», — говорится в сообщении
Планируется, что гостям устроят презентацию о достопримечательностях Тюменской области. расскажут о популярных туристических маршрутах. Это должно стать началом полноценного сотрудничества Тюменской области с Индией в области туризма.
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