Туроператорам из Индии покажут потенциал Тюменской области

В Тюмени пройдет встреча индийских туроператоров с региональными властями

Гостям из Индии покажут популярные достопримечательности и туристические маршруты региона Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Индийским туроператорам расскажут о туристическом потенциале Тюменской области. Встреча с гостями из Индии пройдет в Тюмени в первых числах сентября, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Педставители 30 туристических операторов из Индии посещают достопримечательности Москвы и Тюменской области в рамках нового межрегионального проекта „Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири“. Его разработали комитет туризма Москвы, Правительство Тюменской области, федеральные и региональные туроператоры», — говорится в сообщении

Планируется, что гостям устроят презентацию о достопримечательностях Тюменской области. расскажут о популярных туристических маршрутах. Это должно стать началом полноценного сотрудничества Тюменской области с Индией в области туризма.