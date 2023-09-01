Суд оставил за решеткой свердловчанина, рвавшегося на свободу после попытки взорвать подругу

В Екатеринбурге суд оставил в колонии Дмитрия Мурашова, который пытался взорвать подругу

01 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Мурашов просил заменить ему оставшиеся четыре года в колонии на принудительные работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил просьбу мужчины, пытавшегося взорвать самодельной бомбой сожительницу, о замене наказания с лишения свободы в колонии на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Суд рассмотрел ходатайство осужденного Дмитрия Мурашова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ […]. И, согласившись с мнением прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Мурашов продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Представитель прокуратуры ссылался на то, что осужденный имеет нестабильное поведение и является злостным нарушителем. Кроме того он не пытался возместить ущерб потерпевшей и не сожалел по поводу своего поступка. В 2018 году Дмитрий Мурашов пытался взорвать сожительницу, передав ей пакет с самодельной бомбой. Пакет взяла проходившая мимо работница ЖЭУ, чтобы выбросить, а он взорвался у нее в руках. Мурашова приговорили к девяти годам лишения свободы. Ему осталось быть в колонии чуть больше четырех лет.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил просьбу мужчины, пытавшегося взорвать самодельной бомбой сожительницу, о замене наказания с лишения свободы в колонии на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Суд рассмотрел ходатайство осужденного Дмитрия Мурашова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ […]. И, согласившись с мнением прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Мурашов продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве. Представитель прокуратуры ссылался на то, что осужденный имеет нестабильное поведение и является злостным нарушителем. Кроме того он не пытался возместить ущерб потерпевшей и не сожалел по поводу своего поступка. В 2018 году Дмитрий Мурашов пытался взорвать сожительницу, передав ей пакет с самодельной бомбой. Пакет взяла проходившая мимо работница ЖЭУ, чтобы выбросить, а он взорвался у нее в руках. Мурашова приговорили к девяти годам лишения свободы. Ему осталось быть в колонии чуть больше четырех лет.