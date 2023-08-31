Пермский депутат заксо оставит должность в «Лукойл» после семейного скандала

Алексей Инюткин уходит с поста замдиректора «Лукойл-Пермь»

Алексей Инюткин ситуацию не комментирует Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Инюткин планирует оставить пост замдиректора по PR в «Лукойл-Пермь». Об этом URA.RU рассказали источники в компании. Это связно с семейным скандалом, который вышел в публичную плоскость. Супруга депутата публично обвинила его в неверности и подала на развод.

«В понедельник Инюткин, скорее всего, напишет заявление об уходе. Приезжало московское руководство — не по этому поводу, но эту историю тоже затронули. Решено, что он уходит с поста замдиректора. Сейчас ждут выхода генерального директора Олега Третьякова из отпуска — это будет в понедельник, и Инюткин напишет заявление», — говорит собеседник.

Супруга Алексея Инюткина Валерия на своей странице в соцсетях опубликовала пост, где объявила о разводе с мужем из-за его неверности. По слухам, раздувать историю якобы стала замглавы «Лукойл-Пермь» по HR Алена Булатецкая. Она, предполагают источники, будто бы претендует на пост замдиректора по PR, который сейчас занимает Инюткин. После объединения «Лукойл-Пермь» и «Лукойл-Коми» на позицию замдиректора по HR Булатецкая назначена не будет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании, в том числе, с просьбой уточнить участие Алены Булатецкой в скандале с Инюткиным. На момент публикации ответ не был получен. Алексей Инюткин отказался от комментариев.