Культработники из других регионов отказались от должностей в Салехарде

Власти будут искать кандидатов из местных работников культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Салехарда (ЯНАО) не смогли привлечь на работу культработников из других регионов. Как сообщил URA.RU источник, приближенный к мэрии, чиновникам придется выбирать из соратников руководителей, с которыми администрация не стала продлевать контракты, потому что хотела внести креатив в культурную сферу города.

«План „культурной революции“ в Салехарде провалился. В учреждения культуры, откуда администрация ямальской столицы поубирала руководителей „старой формации“, новых не нашлось — на конкурс мэрии „варяги“ из Питера, Екатеринбурга и даже из Тюмени заявляться отказались», — рассказал источник.

Инсайдер отметил, что в администрации не могут понять, с чем связан отказ культработников переезжать в Салехард: то ли не понравились предложенные условия работы, то ли на решение повлияли нехорошие слухи в культтусовке. «Теперь мэрии придется довольствоваться тем, что есть, а это прежде всего соратники руководителей, с которыми чиновники предпочли ранее не продлевать контракты», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службу администрации Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти столицы Ямала задумали провести реформу в культурной сфере города. Они не стали продлевать контракты с директорами центра «Геолог» Аленой Нурмурадовой и «Центра молодежи» Снежаной Денисовой в надежде найти на эти должности подходящих кандидатов из других регионов, которые смогут разнообразить деятельность центров.