Мэр Салехарда перезагрузит городскую культуру и «молодежку». Инсайд

Власти Салехарда ищут новых руководителей в центры культуры и молодежи

19 июля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

В сфере культуры и «молодежки» Салехарда пройдут реформы Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский хочет внести креатив в сферы культуры и «молодежки», и избавиться от наследия депутата Тюменской облдумы Ларисы Цупиковой. Эти направления подвергнутся изменениям, сообщил URA.RU источник в администрации города. «В Салехарде решено перезапустить культуру и „молодежку“. Титовский хочет больше креатива, столичного уровня мероприятий и отхода от шаблонов времен режиссерства Ларисы Цупиковой (она 12 лет проработала в должности замдиректора центра культуры и спорта „Геолог“)», — сообщил инсайдер. По словам источника, с директорами центра «Геолог» Аленой Нурмурадовой и «Центра молодежи» Снежаной Денисовой мэрия не продлила контракты. На их места власти ищут подходящих кандидатов. «Чья программа будет круче, тот и победит — такой посыл дал подчиненным глава», — добавил собеседник. В пресс-службе администрации агентству подтвердили, что с руководством центров не стали продлевать трудовые контракты. «Да, администрацией города объявлены конкурсы на формирование резерва управленческих кадров на должности руководителей МАУ „ЦКиС Геолог“ и МАУ „Салехардский центр молодежи“», — сообщили в мэрии.

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский хочет внести креатив в сферы культуры и «молодежки», и избавиться от наследия депутата Тюменской облдумы Ларисы Цупиковой. Эти направления подвергнутся изменениям, сообщил URA.RU источник в администрации города. «В Салехарде решено перезапустить культуру и „молодежку“. Титовский хочет больше креатива, столичного уровня мероприятий и отхода от шаблонов времен режиссерства Ларисы Цупиковой (она 12 лет проработала в должности замдиректора центра культуры и спорта „Геолог“)», — сообщил инсайдер. По словам источника, с директорами центра «Геолог» Аленой Нурмурадовой и «Центра молодежи» Снежаной Денисовой мэрия не продлила контракты. На их места власти ищут подходящих кандидатов. «Чья программа будет круче, тот и победит — такой посыл дал подчиненным глава», — добавил собеседник. В пресс-службе администрации агентству подтвердили, что с руководством центров не стали продлевать трудовые контракты. «Да, администрацией города объявлены конкурсы на формирование резерва управленческих кадров на должности руководителей МАУ „ЦКиС Геолог“ и МАУ „Салехардский центр молодежи“», — сообщили в мэрии.