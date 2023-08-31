В Челябинске из-за дождя затопило улицу. Видео

01 сентября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Дождь залил улицу Молодогвардейцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 1 сентября затопило дорогу по улице Молодогвардейцев. Автомобили пробираются через глубокую большую лужу, передает корреспондент URA.RU. «Улицу Молодогвардейцев затопило. Час назад приехали, было сухо. За это время столько накапало», — сообщил корреспондент. По прогнозам синоптиков, 1 сентября ожидались сильные дожди. В регионе также возможны грозы.

В Челябинске 1 сентября затопило дорогу по улице Молодогвардейцев. Автомобили пробираются через глубокую большую лужу, передает корреспондент URA.RU. «Улицу Молодогвардейцев затопило. Час назад приехали, было сухо. За это время столько накапало», — сообщил корреспондент. По прогнозам синоптиков, 1 сентября ожидались сильные дожди. В регионе также возможны грозы.