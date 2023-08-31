31 августа 2023

В Челябинске из-за дождя затопило улицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая гроза. Челябинск, пешеход, ручей, гроза, непогода, ливень, осадки, дождь, климат, поток
Дождь залил улицу Молодогвардейцев Фото:

В Челябинске 1 сентября затопило дорогу по улице Молодогвардейцев. Автомобили пробираются через глубокую большую лужу, передает корреспондент URA.RU.

«Улицу Молодогвардейцев затопило. Час назад приехали, было сухо. За это время столько накапало», — сообщил корреспондент.

По прогнозам синоптиков, 1 сентября ожидались сильные дожди. В регионе также возможны грозы.

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В Челябинске 1 сентября затопило дорогу по улице Молодогвардейцев. Автомобили пробираются через глубокую большую лужу, передает корреспондент URA.RU. «Улицу Молодогвардейцев затопило. Час назад приехали, было сухо. За это время столько накапало», — сообщил корреспондент. По прогнозам синоптиков, 1 сентября ожидались сильные дожди. В регионе также возможны грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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