Дождь залил улицу Молодогвардейцев
В Челябинске 1 сентября затопило дорогу по улице Молодогвардейцев. Автомобили пробираются через глубокую большую лужу, передает корреспондент URA.RU.
«Улицу Молодогвардейцев затопило. Час назад приехали, было сухо. За это время столько накапало», — сообщил корреспондент.
По прогнозам синоптиков, 1 сентября ожидались сильные дожди. В регионе также возможны грозы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.