Футболисты ищут деньги, чтобы представить Курганскую область на Кубке России

Проблемы возникли у футболистов, занимающихся пляжным футболом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители курганских команд по пляжному футболу, занявшие призовые места на Кубке Урала, не могут получить от федерации футбола финансирование для поездки на всероссийские соревнования. Спортсменам самим приходится искать деньги. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с футболистами.

«Руководство областной федерации футбола своевременно не отправило заявки на финансирование команд „Звезды Динамо“ и „Пятак“. Это нужно было сделать до 1 сентября. В итоге команды не могут поехать на Кубок России. Сейчас футболисты сами собирают деньги, чтобы хоть как-то доехать до Анапы и внести взносы за турнир», — рассказывает источник.

Он считает, что областная федерация футбола должна была помочь команде, но ее руководитель Юрий Соловадченко не захотел брать на себя ответственность и просить деньги у спортуправления. По мнению источника, это связано с тем, что предыдущий руководитель федерации Евгений Рассказов был судим за мошенничество с деньгами для футболистов.

Соловадченко объяснил URA.RU, что федерация футбола — общественная организация, которая максимум может частично финансировать такие поездки. Он отметил, что представители команд упоминали, что у них проблемы с деньгами. При этом, по его словам, с руководством команд не было конструктивного разговора, после которого было бы решено, что федерация должна выделить финансирование.

Футболисты команд «Звезды Динамо» и «Пятак» получили право выступать на Кубке России, так как заняли второе и третье места на уральских соревнованиях. Представитель «Звезд Динамо» подтвердил URA.RU, что у команды есть проблемы со спонсированием поездки. За остальными комментариями он рекомендовал обратиться к руководителю организации. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до руководителя команды. Также URA.RU не удалось найти в открытом доступе номер телефона команды «Пятак».