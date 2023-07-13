Власти Германии предоставили защиту судимому футбольному функционеру из Кургана. Скрин

14 июля 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Евгений Рассказов в Германии получил защиту от уголовного преследования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший футбольный функционер из Кургана Евгений Рассказов, осужденный за присвоение денег, получил в Германии защиту от уголовного преследования. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Рассказов, который сейчас находится заграницей. «Так бывает, что родным институтам власти не хватает четырех лет, чтобы понять суть происходящего… Оказывается, есть в этом мире государственные организации, которым полгода достаточно, чтобы разобраться в незаконном уголовном преследовании», — написал Рассказов в группе «ОО „Федерация футбола в Курганской области“» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU попросило Рассказова прокомментировать информацию. «Удовлетворение моего заявления о предоставлении международной защиты основано на неоднократном нарушений основных прав человека, уголовно-процессуального кодекса», — ответил он. От дальнейших комментариев Рассказов отказался. Ранее URA.RU писало, что Рассказов в Кургане был признан виновным по четырем эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ с присвоением денежных средств, выделенных на проведение соревнований. Ущерб составил около 229 тысяч рублей. Экс-руководителю курганской федерации футбола приговорили назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. В конце 2022 года Рассказов не явился на суд по делу о мошенничестве, вторым фигурантом которого был экс-пиарщик губернатора Курганской области Александр Тетерин. Ущерб от их совместных действий следствие оценило в 447 тысяч рублей. Позже выяснилось, что Рассказов уехал за границу, находясь под подпиской о невыезде, его объявили в розыск. Тетерину суд вынес наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за сроков давности по делу. скрин: группа «ОО» Федерация футбола Курганской области», соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/ffko45 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший футбольный функционер из Кургана Евгений Рассказов, осужденный за присвоение денег, получил в Германии защиту от уголовного преследования. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Рассказов, который сейчас находится заграницей. «Так бывает, что родным институтам власти не хватает четырех лет, чтобы понять суть происходящего… Оказывается, есть в этом мире государственные организации, которым полгода достаточно, чтобы разобраться в незаконном уголовном преследовании», — написал Рассказов в группе «ОО „Федерация футбола в Курганской области“» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU попросило Рассказова прокомментировать информацию. «Удовлетворение моего заявления о предоставлении международной защиты основано на неоднократном нарушений основных прав человека, уголовно-процессуального кодекса», — ответил он. От дальнейших комментариев Рассказов отказался. Ранее URA.RU писало, что Рассказов в Кургане был признан виновным по четырем эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ с присвоением денежных средств, выделенных на проведение соревнований. Ущерб составил около 229 тысяч рублей. Экс-руководителю курганской федерации футбола приговорили назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. В конце 2022 года Рассказов не явился на суд по делу о мошенничестве, вторым фигурантом которого был экс-пиарщик губернатора Курганской области Александр Тетерин. Ущерб от их совместных действий следствие оценило в 447 тысяч рублей. Позже выяснилось, что Рассказов уехал за границу, находясь под подпиской о невыезде, его объявили в розыск. Тетерину суд вынес наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за сроков давности по делу.