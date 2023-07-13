13 июля 2023

Власти Германии предоставили защиту судимому футбольному функционеру из Кургана. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по Тетерину. Курган , рассказов евгений
Евгений Рассказов в Германии получил защиту от уголовного преследования Фото:

Бывший футбольный функционер из Кургана Евгений Рассказов, осужденный за присвоение денег, получил в Германии защиту от уголовного преследования. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Рассказов, который сейчас находится заграницей.

«Так бывает, что родным институтам власти не хватает четырех лет, чтобы понять суть происходящего… Оказывается, есть в этом мире государственные организации, которым полгода достаточно, чтобы разобраться в незаконном уголовном преследовании», — написал Рассказов в группе «ОО „Федерация футбола в Курганской области“» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU попросило Рассказова прокомментировать информацию. «Удовлетворение моего заявления о предоставлении международной защиты основано на неоднократном нарушений основных прав человека, уголовно-процессуального кодекса», — ответил он. От дальнейших комментариев Рассказов отказался.

Ранее URA.RU писало, что Рассказов в Кургане был признан виновным по четырем эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ с присвоением денежных средств, выделенных на проведение соревнований. Ущерб составил около 229 тысяч рублей. Экс-руководителю курганской федерации футбола приговорили назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. В конце 2022 года Рассказов не явился на суд по делу о мошенничестве, вторым фигурантом которого был экс-пиарщик губернатора Курганской области Александр Тетерин. Ущерб от их совместных действий следствие оценило в 447 тысяч рублей. Позже выяснилось, что Рассказов уехал за границу, находясь под подпиской о невыезде, его объявили в розыск. Тетерину суд вынес наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за сроков давности по делу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший футбольный функционер из Кургана Евгений Рассказов, осужденный за присвоение денег, получил в Германии защиту от уголовного преследования. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Рассказов, который сейчас находится заграницей. «Так бывает, что родным институтам власти не хватает четырех лет, чтобы понять суть происходящего… Оказывается, есть в этом мире государственные организации, которым полгода достаточно, чтобы разобраться в незаконном уголовном преследовании», — написал Рассказов в группе «ОО „Федерация футбола в Курганской области“» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU попросило Рассказова прокомментировать информацию. «Удовлетворение моего заявления о предоставлении международной защиты основано на неоднократном нарушений основных прав человека, уголовно-процессуального кодекса», — ответил он. От дальнейших комментариев Рассказов отказался. Ранее URA.RU писало, что Рассказов в Кургане был признан виновным по четырем эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ с присвоением денежных средств, выделенных на проведение соревнований. Ущерб составил около 229 тысяч рублей. Экс-руководителю курганской федерации футбола приговорили назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. В конце 2022 года Рассказов не явился на суд по делу о мошенничестве, вторым фигурантом которого был экс-пиарщик губернатора Курганской области Александр Тетерин. Ущерб от их совместных действий следствие оценило в 447 тысяч рублей. Позже выяснилось, что Рассказов уехал за границу, находясь под подпиской о невыезде, его объявили в розыск. Тетерину суд вынес наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за сроков давности по делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...