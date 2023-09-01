Куйвашев проводил крестника в первый класс в Екатеринбурге. Фото

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День знаний в школе № 31. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев привел своего семилетнего крестника в 1 класс Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил День знаний в стенах школы № 31 на Широкой Речке. Глава региона проводил в первый класс своего крестника — 7-летнего сына депутата Госдумы, бывшего биатлониста Антона Шипулина, передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке.

«Семилетний крестник сидел в первом ряду. Рядом с ним сидел Евгений Куйвашев, отец и выпускник школы, с которым сын Шипулина поднимал российский триколор», — отметил журналист агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. Учеников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также приветственные слова озвучил глава региона Евгений Куйвашев и другие чиновники.

День знаний в школе № 31. Екатеринбург
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел 1 сентября в школу своего крестника (сына депутата Госдумы Антона Шипулина)
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил День знаний в стенах школы № 31 на Широкой Речке. Глава региона проводил в первый класс своего крестника — 7-летнего сына депутата Госдумы, бывшего биатлониста Антона Шипулина, передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке. «Семилетний крестник сидел в первом ряду. Рядом с ним сидел Евгений Куйвашев, отец и выпускник школы, с которым сын Шипулина поднимал российский триколор», — отметил журналист агентства. Ранее URA.RU писало о том, что свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. Учеников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также приветственные слова озвучил глава региона Евгений Куйвашев и другие чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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