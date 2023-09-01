Куйвашев проводил крестника в первый класс в Екатеринбурге. Фото

01 сентября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев привел своего семилетнего крестника в 1 класс Фото: Московец Илья © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил День знаний в стенах школы № 31 на Широкой Речке. Глава региона проводил в первый класс своего крестника — 7-летнего сына депутата Госдумы, бывшего биатлониста Антона Шипулина, передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке. «Семилетний крестник сидел в первом ряду. Рядом с ним сидел Евгений Куйвашев, отец и выпускник школы, с которым сын Шипулина поднимал российский триколор», — отметил журналист агентства. Ранее URA.RU писало о том, что свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. Учеников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также приветственные слова озвучил глава региона Евгений Куйвашев и другие чиновники. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел 1 сентября в школу своего крестника (сына депутата Госдумы Антона Шипулина) Фото: Московец Илья © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил День знаний в стенах школы № 31 на Широкой Речке. Глава региона проводил в первый класс своего крестника — 7-летнего сына депутата Госдумы, бывшего биатлониста Антона Шипулина, передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке. «Семилетний крестник сидел в первом ряду. Рядом с ним сидел Евгений Куйвашев, отец и выпускник школы, с которым сын Шипулина поднимал российский триколор», — отметил журналист агентства. Ранее URA.RU писало о том, что свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. Учеников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также приветственные слова озвучил глава региона Евгений Куйвашев и другие чиновники.