Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил День знаний в стенах школы № 31 на Широкой Речке. Глава региона проводил в первый класс своего крестника — 7-летнего сына депутата Госдумы, бывшего биатлониста Антона Шипулина, передает журналист URA.RU, побывавший на праздничной линейке.
«Семилетний крестник сидел в первом ряду. Рядом с ним сидел Евгений Куйвашев, отец и выпускник школы, с которым сын Шипулина поднимал российский триколор», — отметил журналист агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что свердловские VIP поздравили школьников с Днем знаний. Учеников с началом учебного года поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Также приветственные слова озвучил глава региона Евгений Куйвашев и другие чиновники.
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