Жители ХМАО собрали богатый урожай ягод на этностойбище. Фото

01 сентября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Посетители этностойбища собрали урожай черники, брусники и голубики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители ХМАО собрали богатый урожай черники, брусники и голубики на этностойбище «Ювонт-Кот» в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор этнотуристической компании Андрей Данилец. «В этом году хороший урожай брусники, черники и голубики. По клюкве пока не ясно — во второй половине сентября будет понятно. Люди приезжают на стойбище отдохнуть, за одно и ягод пособирать. Также стараемся обеспечить коренных жителей сбытом, чтобы они тоже могли продавать ягоду», — рассказал корреспонденту агентства Данилец. Посетители собирают ягоды около деревни Русскинской. Также для туристов организует рыбалку и проводят мастер-классы по добыче рыбы. «Неплохо идет и рыбалка, правда с щукой пока что проблематично. В основном вылавливаем окуней», — добавил руководитель стойбища. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов. Нижневартовцы собирают ведра белых грибов и подберезовиков. Югорчане собирают большой урожай брусники, черники и голубики Фото: группа «Ювонт-Кот (Лесной Дом)» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/public80670317)

Жители ХМАО собрали богатый урожай черники, брусники и голубики на этностойбище «Ювонт-Кот» в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор этнотуристической компании Андрей Данилец. «В этом году хороший урожай брусники, черники и голубики. По клюкве пока не ясно — во второй половине сентября будет понятно. Люди приезжают на стойбище отдохнуть, за одно и ягод пособирать. Также стараемся обеспечить коренных жителей сбытом, чтобы они тоже могли продавать ягоду», — рассказал корреспонденту агентства Данилец. Посетители собирают ягоды около деревни Русскинской. Также для туристов организует рыбалку и проводят мастер-классы по добыче рыбы. «Неплохо идет и рыбалка, правда с щукой пока что проблематично. В основном вылавливаем окуней», — добавил руководитель стойбища. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов. Нижневартовцы собирают ведра белых грибов и подберезовиков.