31 августа 2023

Жители ХМАО собрали богатый урожай ягод на этностойбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, дикоросы, сбор ягод, ягоды в руке, черника, сбор дикоросов
Посетители этностойбища собрали урожай черники, брусники и голубики Фото:

Жители ХМАО собрали богатый урожай черники, брусники и голубики на этностойбище «Ювонт-Кот» в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор этнотуристической компании Андрей Данилец.

«В этом году хороший урожай брусники, черники и голубики. По клюкве пока не ясно — во второй половине сентября будет понятно. Люди приезжают на стойбище отдохнуть, за одно и ягод пособирать. Также стараемся обеспечить коренных жителей сбытом, чтобы они тоже могли продавать ягоду», — рассказал корреспонденту агентства Данилец.

Посетители собирают ягоды около деревни Русскинской. Также для туристов организует рыбалку и проводят мастер-классы по добыче рыбы. «Неплохо идет и рыбалка, правда с щукой пока что проблематично. В основном вылавливаем окуней», — добавил руководитель стойбища.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов. Нижневартовцы собирают ведра белых грибов и подберезовиков.

Югорчане собирают большой урожай брусники, черники и голубики
Югорчане собирают большой урожай брусники, черники и голубики
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО собрали богатый урожай черники, брусники и голубики на этностойбище «Ювонт-Кот» в Сургутском районе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор этнотуристической компании Андрей Данилец. «В этом году хороший урожай брусники, черники и голубики. По клюкве пока не ясно — во второй половине сентября будет понятно. Люди приезжают на стойбище отдохнуть, за одно и ягод пособирать. Также стараемся обеспечить коренных жителей сбытом, чтобы они тоже могли продавать ягоду», — рассказал корреспонденту агентства Данилец. Посетители собирают ягоды около деревни Русскинской. Также для туристов организует рыбалку и проводят мастер-классы по добыче рыбы. «Неплохо идет и рыбалка, правда с щукой пока что проблематично. В основном вылавливаем окуней», — добавил руководитель стойбища. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО удивлены небывалым урожаем благородных грибов. Нижневартовцы собирают ведра белых грибов и подберезовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...