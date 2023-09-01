В Каменске-Уральском предъявили обвинение велосипедисту после смерти школьницы

01 сентября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Эдуарда Голикова обвинили в убийстве девушки и краже ее телефона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Следователи предъявили обвинение 34-летнему Эдуарду Голикову из Каменска-Уральского (Свердловская область) в убийстве 16-летней девочки и краже ее телефона. Ее тело без признаков насильственной смерти нашли в канаве в лесополосе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Жителю 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следователей. Силовики продолжают выяснять обстоятельства гибели девушки, а также проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что Голиков работал на одном из местных металлургических заводов стропальщиком и раньше уже имел проблемы с законом. Жил один, замкнуто, в трехкомнатной квартире. «Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе (так называемом „детекторе лжи“)», — рассказал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день ее тело нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на ее теле не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось видео, на котором ее преследовал велосипедист. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи предъявили обвинение 34-летнему Эдуарду Голикову из Каменска-Уральского (Свердловская область) в убийстве 16-летней девочки и краже ее телефона. Ее тело без признаков насильственной смерти нашли в канаве в лесополосе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Жителю 1988 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следователей. Силовики продолжают выяснять обстоятельства гибели девушки, а также проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что Голиков работал на одном из местных металлургических заводов стропальщиком и раньше уже имел проблемы с законом. Жил один, замкнуто, в трехкомнатной квартире. «Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты. Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе (так называемом „детекторе лжи“)», — рассказал глава пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но до дома она так и не дошла. На следующий день ее тело нашли в лесополосе. По предварительным данным, следов криминала на ее теле не было обнаружено. Одной из версий гибели подростка называлось отравление наркотиками. Позже в СМИ появилось видео, на котором ее преследовал велосипедист. Вся информация о произошедшем — в сюжете URA.RU.