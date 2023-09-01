В Екатеринбурге фестиваль «Не темно» не смог разместиться на площадке «Л52»

01 сентября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Выставку «Личный город» от фестиваля «Не темно» можно посетить в «Салюте» Фото: Анна Майорова © URA.RU Фестиваль «Не темно», который обычно проходит зимой в Екатеринбурге, не смог разместиться в креативном пространства «Л52» из-за разногласий с представителями площадки. Однако организаторы фестиваля утверждают, что никакого конфликта нет, и выставку проводят в ином месте по другой причине. «У фестиваля есть проблемы — их выселили из пространства „Л52“, где они делали выставки в течение года и работали, но „Салют“ радостно принял», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров». Но эту информацию не подтверждают ни представители «Не темно», ни «Л52». Как пояснили корреспонденту URA.RU в Музее истории Екатеринбурга, который отвечает за площадку «Л52», на самом деле никакого конфликта не было. «Им нужно было другое техническое оснащение, поэтому они выбрали другую площадку. Мы с ними продолжаем сотрудничать, у нас все по любви», — заявили в пресс-службе. То же самое рассказали агентству и сами организаторы «Не темно», заявив, что история о выселении — «полный бред». «Никто не делал в течение года эту выставку. Сначала была одна площадка, а потом мы поняли, что она нам не подходит, полюбовно разошлись и нашли побольше. Не было никаких конфликтов ни с кем, никто нас не выселял», — пояснили в пресс-службе. Выставку «Личный город» от фестиваля «Не темно» можно посетить в здании бывшего кинотеатра «Салют» с 31 августа по 10 сентября включительно. Горожан и гостей Екатеринбурга ждут 14 художественных световых инсталляций, связанных со зданиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фестиваль «Не темно», который обычно проходит зимой в Екатеринбурге, не смог разместиться в креативном пространства «Л52» из-за разногласий с представителями площадки. Однако организаторы фестиваля утверждают, что никакого конфликта нет, и выставку проводят в ином месте по другой причине. «У фестиваля есть проблемы — их выселили из пространства „Л52“, где они делали выставки в течение года и работали, но „Салют“ радостно принял», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров». Но эту информацию не подтверждают ни представители «Не темно», ни «Л52». Как пояснили корреспонденту URA.RU в Музее истории Екатеринбурга, который отвечает за площадку «Л52», на самом деле никакого конфликта не было. «Им нужно было другое техническое оснащение, поэтому они выбрали другую площадку. Мы с ними продолжаем сотрудничать, у нас все по любви», — заявили в пресс-службе. То же самое рассказали агентству и сами организаторы «Не темно», заявив, что история о выселении — «полный бред». «Никто не делал в течение года эту выставку. Сначала была одна площадка, а потом мы поняли, что она нам не подходит, полюбовно разошлись и нашли побольше. Не было никаких конфликтов ни с кем, никто нас не выселял», — пояснили в пресс-службе. Выставку «Личный город» от фестиваля «Не темно» можно посетить в здании бывшего кинотеатра «Салют» с 31 августа по 10 сентября включительно. Горожан и гостей Екатеринбурга ждут 14 художественных световых инсталляций, связанных со зданиями.