Педагоги пермской школы №81 раскрыли причины массового увольнения учителей

Учителя пермской школы №81 обвинили директора в конфликте между педагогами

01 сентября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Педколлектив школы был разделен на два лагеря при директоре Светлане Козыревой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство школы №81 намерено «стравливало» учителей друг с другом. Это привело к конфликту в педагогическом коллективе и стало одной из причин массового увольнения педагогов. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали как действующие, так и бывшие учителя школы. «Коллектив в школе был дружный, пока к нам не пришла Светлана Козырева. Она стала настраивать друг против друга, „сталкивать лбами“, к мнению коллег не прислушивалась совсем: „Пусть хуже, но по-моему“. Многим стало тяжело работать в такой атмосфере», — рассказала один из педагогов. В итоге педколлектив разделился на два противоборствующих лагеря, а Козырева и те учителя, которые пришли в школу №81 вместе с ней, покинули учебное заведение. «Ушли, конечно, теперь те, кто пришел с директором, ее „команда“, но их немного: психолог, завуч по воспитательной работе, бухгалтер, учитель английского языка», — отметила педагог. Также из школы уволились два филолога, учителя начальных классов, математик, учитель английского и психолог, однако с конфликтом это не связано. Педагоги покинули учебное заведение по разным обстоятельствам: в связи с выходом на пенсию, декретным отпуском, переездом в другой населенный пункт. О том, что директор школы №81 создала свою коалицию в педколлективе, URA.RU рассказал и другой педагог, вынужденный уволиться из-за Козыревой. «Я очень хорошо общалась с коллективом, в том числе, с педагогами, стаж работы которых больше 30 лет. Директору это не нравилась, она призывала общаться с ней, и теми, кто пришел в школу вместе с ней. Но мне было некомфортно. Получилось два лагеря. Из-за давления я приняла решение уволиться», — отметил учитель. Даже после увольнения с должности директора, по словам учителей, Светлана Козырева «продолжает сталкивать родителей с учителями, с и. о. директора Ириной Повалий». «В мессенджере создана группа родителей с директором, где она просит идти в департамент образования, требовать, чтобы разобрались с ситуацией, почему ничего не делается», — добавил учитель (в распоряжении URA.RU имеются скрины переписки в чате). Получить комментарий Козыревой URA.RU не удалось, на звонок корреспондента она не ответила. Аккаунт педагога в Telegram отсутствует. Ранее URA.RU рассказывало, что перед началом нового учебного года школу №81 покинули директор и несколько учителей. Источник в мэрии Перми заявил агентству, что причиной массового увольнения педагогов стал «межличностный конфликт». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство школы №81 намерено «стравливало» учителей друг с другом. Это привело к конфликту в педагогическом коллективе и стало одной из причин массового увольнения педагогов. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали как действующие, так и бывшие учителя школы. «Коллектив в школе был дружный, пока к нам не пришла Светлана Козырева. Она стала настраивать друг против друга, „сталкивать лбами“, к мнению коллег не прислушивалась совсем: „Пусть хуже, но по-моему“. Многим стало тяжело работать в такой атмосфере», — рассказала один из педагогов. В итоге педколлектив разделился на два противоборствующих лагеря, а Козырева и те учителя, которые пришли в школу №81 вместе с ней, покинули учебное заведение. «Ушли, конечно, теперь те, кто пришел с директором, ее „команда“, но их немного: психолог, завуч по воспитательной работе, бухгалтер, учитель английского языка», — отметила педагог. Также из школы уволились два филолога, учителя начальных классов, математик, учитель английского и психолог, однако с конфликтом это не связано. Педагоги покинули учебное заведение по разным обстоятельствам: в связи с выходом на пенсию, декретным отпуском, переездом в другой населенный пункт. О том, что директор школы №81 создала свою коалицию в педколлективе, URA.RU рассказал и другой педагог, вынужденный уволиться из-за Козыревой. «Я очень хорошо общалась с коллективом, в том числе, с педагогами, стаж работы которых больше 30 лет. Директору это не нравилась, она призывала общаться с ней, и теми, кто пришел в школу вместе с ней. Но мне было некомфортно. Получилось два лагеря. Из-за давления я приняла решение уволиться», — отметил учитель. Даже после увольнения с должности директора, по словам учителей, Светлана Козырева «продолжает сталкивать родителей с учителями, с и. о. директора Ириной Повалий». «В мессенджере создана группа родителей с директором, где она просит идти в департамент образования, требовать, чтобы разобрались с ситуацией, почему ничего не делается», — добавил учитель (в распоряжении URA.RU имеются скрины переписки в чате). Получить комментарий Козыревой URA.RU не удалось, на звонок корреспондента она не ответила. Аккаунт педагога в Telegram отсутствует. Ранее URA.RU рассказывало, что перед началом нового учебного года школу №81 покинули директор и несколько учителей. Источник в мэрии Перми заявил агентству, что причиной массового увольнения педагогов стал «межличностный конфликт».