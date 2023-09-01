NYT: Зеленский разозлил Запад своими решениями

NYT: Запад недоволен медленным контрнаступлением ВСУ под руководством Зеленского

01 сентября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

На Западе запрещено обсуждать мирные переговоры РФ и Украины, пишет NYT Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает западных союзников. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что партнеры Зеленского начинают обвинять украинскую армию в провале наступления и беспокоятся из-за больших объемов военной помощи, предоставленной Киеву. «Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и возложения надежд [на украинскую армию]», — говорится в материале издания . Авторы статьи отмечают, что США надеялись на успешное контрнаступление Украины, так как считали, что это поможет поставить под угрозу вопрос принадлежности Крыма в переговорах с Россией. Однако этого не произошло. При этом ситуацию на Западе усугубляет негласный запрет на обсуждение возможности мирных переговоров с Россией. В статье отмечается, что подобные темы поднимаются только в частных разговорах, а при обнародовании яро осуждаются политической общественностью.

Решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает западных союзников. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что партнеры Зеленского начинают обвинять украинскую армию в провале наступления и беспокоятся из-за больших объемов военной помощи, предоставленной Киеву. «Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и возложения надежд [на украинскую армию]», — говорится в материале издания. Авторы статьи отмечают, что США надеялись на успешное контрнаступление Украины, так как считали, что это поможет поставить под угрозу вопрос принадлежности Крыма в переговорах с Россией. Однако этого не произошло. При этом ситуацию на Западе усугубляет негласный запрет на обсуждение возможности мирных переговоров с Россией. В статье отмечается, что подобные темы поднимаются только в частных разговорах, а при обнародовании яро осуждаются политической общественностью.