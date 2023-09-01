NYT: Зеленский разозлил Запад своими решениями

NYT: Запад недоволен медленным контрнаступлением ВСУ под руководством Зеленского
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, обсуждение, правительство, дума, переговоры, решение, заксобрание, дискуссия, депутаты
На Западе запрещено обсуждать мирные переговоры РФ и Украины, пишет NYT Фото:
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Решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает западных союзников. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что партнеры Зеленского начинают обвинять украинскую армию в провале наступления и беспокоятся из-за больших объемов военной помощи, предоставленной Киеву.

«Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и возложения надежд [на украинскую армию]», — говорится в материале издания. Авторы статьи отмечают, что США надеялись на успешное контрнаступление Украины, так как считали, что это поможет поставить под угрозу вопрос принадлежности Крыма в переговорах с Россией. Однако этого не произошло.

При этом ситуацию на Западе усугубляет негласный запрет на обсуждение возможности мирных переговоров с Россией. В статье отмечается, что подобные темы поднимаются только в частных разговорах, а при обнародовании яро осуждаются политической общественностью.

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Решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает западных союзников. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что партнеры Зеленского начинают обвинять украинскую армию в провале наступления и беспокоятся из-за больших объемов военной помощи, предоставленной Киеву. «Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и возложения надежд [на украинскую армию]», — говорится в материале издания. Авторы статьи отмечают, что США надеялись на успешное контрнаступление Украины, так как считали, что это поможет поставить под угрозу вопрос принадлежности Крыма в переговорах с Россией. Однако этого не произошло. При этом ситуацию на Западе усугубляет негласный запрет на обсуждение возможности мирных переговоров с Россией. В статье отмечается, что подобные темы поднимаются только в частных разговорах, а при обнародовании яро осуждаются политической общественностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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