Решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает западных союзников. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что партнеры Зеленского начинают обвинять украинскую армию в провале наступления и беспокоятся из-за больших объемов военной помощи, предоставленной Киеву.
«Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и возложения надежд [на украинскую армию]», — говорится в материале издания. Авторы статьи отмечают, что США надеялись на успешное контрнаступление Украины, так как считали, что это поможет поставить под угрозу вопрос принадлежности Крыма в переговорах с Россией. Однако этого не произошло.
При этом ситуацию на Западе усугубляет негласный запрет на обсуждение возможности мирных переговоров с Россией. В статье отмечается, что подобные темы поднимаются только в частных разговорах, а при обнародовании яро осуждаются политической общественностью.
Решение президента Украины Владимира Зеленского не торопиться с контрнаступлением раздражает западных союзников. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что партнеры Зеленского начинают обвинять украинскую армию в провале наступления и беспокоятся из-за больших объемов военной помощи, предоставленной Киеву. «Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и возложения надежд [на украинскую армию]», — говорится в материале издания. Авторы статьи отмечают, что США надеялись на успешное контрнаступление Украины, так как считали, что это поможет поставить под угрозу вопрос принадлежности Крыма в переговорах с Россией. Однако этого не произошло. При этом ситуацию на Западе усугубляет негласный запрет на обсуждение возможности мирных переговоров с Россией. В статье отмечается, что подобные темы поднимаются только в частных разговорах, а при обнародовании яро осуждаются политической общественностью.