31 августа 2023

Боец СВО прислал сыну-первокласснику в ЯНАО видео с поздравлением

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО Александр Пылков. Курган , автомат калашникова, автомат, оружие, триколор, военная одежда, сво
Боец из зоны СВО поздравил сына-первоклассника с Днем Знаний Фото:

В Салехарде (ЯНАО) военнослужащий Андрей поздравил сына-первоклассника с Днем знаний из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Сегодня Костя, как и 130 таких же ребятишек, стал первоклашкой новой школы Салехарда. Сюрпризом для мальчика стало видеообращение от папы, который поздравил, пусть и издалека, сына и всех его товарищей с новым учебным годом», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Мальчик принес флаг, переданный ему отцом, выполняющим воинский долг по защите новых регионов РФ. Он передал его в фонд Центра патриотического воспитания.

Ранее URA.RU рассказало, что одной из школ в Новом Уренгое присвоили имя погибшего на СВО Кирилла Литвинова. Боец погиб в марте и посмертно был награжден Орденом Мужества.

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В Салехарде (ЯНАО) военнослужащий Андрей поздравил сына-первоклассника с Днем знаний из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня Костя, как и 130 таких же ребятишек, стал первоклашкой новой школы Салехарда. Сюрпризом для мальчика стало видеообращение от папы, который поздравил, пусть и издалека, сына и всех его товарищей с новым учебным годом», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мальчик принес флаг, переданный ему отцом, выполняющим воинский долг по защите новых регионов РФ. Он передал его в фонд Центра патриотического воспитания. Ранее URA.RU рассказало, что одной из школ в Новом Уренгое присвоили имя погибшего на СВО Кирилла Литвинова. Боец погиб в марте и посмертно был награжден Орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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