Боец СВО прислал сыну-первокласснику в ЯНАО видео с поздравлением

01 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Боец из зоны СВО поздравил сына-первоклассника с Днем Знаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) военнослужащий Андрей поздравил сына-первоклассника с Днем знаний из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня Костя, как и 130 таких же ребятишек, стал первоклашкой новой школы Салехарда. Сюрпризом для мальчика стало видеообращение от папы, который поздравил, пусть и издалека, сына и всех его товарищей с новым учебным годом», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мальчик принес флаг, переданный ему отцом, выполняющим воинский долг по защите новых регионов РФ. Он передал его в фонд Центра патриотического воспитания. Ранее URA.RU рассказало, что одной из школ в Новом Уренгое присвоили имя погибшего на СВО Кирилла Литвинова. Боец погиб в марте и посмертно был награжден Орденом Мужества.

В Салехарде (ЯНАО) военнослужащий Андрей поздравил сына-первоклассника с Днем знаний из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня Костя, как и 130 таких же ребятишек, стал первоклашкой новой школы Салехарда. Сюрпризом для мальчика стало видеообращение от папы, который поздравил, пусть и издалека, сына и всех его товарищей с новым учебным годом», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мальчик принес флаг, переданный ему отцом, выполняющим воинский долг по защите новых регионов РФ. Он передал его в фонд Центра патриотического воспитания. Ранее URA.RU рассказало, что одной из школ в Новом Уренгое присвоили имя погибшего на СВО Кирилла Литвинова. Боец погиб в марте и посмертно был награжден Орденом Мужества.