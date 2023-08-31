Школе в районе Лимбяяха присвоили имя погибшего на СВО земляка
В Новом Уренгое (ЯНАО) школе в районе Лимбяяха присвоили имя погибшего при выполнении задач спецоперации Кирилла Литвинова. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Воронов.
«Имя нашего земляка, героя СВО Кирилла Литвинова присвоено районной школе в Лимбяяхе. Он здесь родился и вырос, окончил школу», — сообщил в telegram-канале Андрей Воронов.
Совместно с мамой павшего земляка мэр открыл в школе Парту героя. Воронов добавил, что подвиг Кирилла будет всегда жить в памяти.
Кирилл Литвинов погиб в зоне СВО в марте. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.
Школу в Лимбяяхе назвали именем Кирилла Литвинова
В школе прошло торжественное открытие Парты героя
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