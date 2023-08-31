31 августа 2023
30 августа 2023

В Новом Уренгое одну из школ назвали именем героя СВО. Фото

В Новом Уренгое школе в Лимбяяхе присвоили имя Кирилла Литвинова
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, учебный класс, урок, класс, дети, школа, школьники, образование, школьное образование
Школе в районе Лимбяяха присвоили имя погибшего на СВО земляка Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) школе в районе Лимбяяха присвоили имя погибшего при выполнении задач спецоперации Кирилла Литвинова. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Воронов.

«Имя нашего земляка, героя СВО Кирилла Литвинова присвоено районной школе в Лимбяяхе. Он здесь родился и вырос, окончил школу», — сообщил в telegram-канале Андрей Воронов.

Совместно с мамой павшего земляка мэр открыл в школе Парту героя. Воронов добавил, что подвиг Кирилла будет всегда жить в памяти.

Кирилл Литвинов погиб в зоне СВО в марте. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

Школу в Лимбяяхе назвали именем Кирилла Литвинова
Школу в Лимбяяхе назвали именем Кирилла Литвинова
Фото:
В школе прошло торжественное открытие Парты героя
В школе прошло торжественное открытие Парты героя
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) школе в районе Лимбяяха присвоили имя погибшего при выполнении задач спецоперации Кирилла Литвинова. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Воронов. «Имя нашего земляка, героя СВО Кирилла Литвинова присвоено районной школе в Лимбяяхе. Он здесь родился и вырос, окончил школу», — сообщил в telegram-канале Андрей Воронов. Совместно с мамой павшего земляка мэр открыл в школе Парту героя. Воронов добавил, что подвиг Кирилла будет всегда жить в памяти. Кирилл Литвинов погиб в зоне СВО в марте. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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