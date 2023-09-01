ВСУ атаковали торговый центр в Донецке

Глава Донецка сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание ТРЦ «Донецк Сити»
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ВСУ атаковали ТРЦ в Донецке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк сити», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Корме того, глава города сообщил о повреждении хозяйственных помещений. Информации о пострадавших не приводится.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о пострадавших при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО «Град». По его информации, были ранены четыре человека.

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В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк сити», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Корме того, глава города сообщил о повреждении хозяйственных помещений. Информации о пострадавших не приводится. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о пострадавших при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО «Град». По его информации, были ранены четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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