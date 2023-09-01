ВСУ атаковали торговый центр в Донецке

ВСУ атаковали ТРЦ в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк сити», — написал Кулемзин в своем
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о пострадавших при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО «Град». По его информации, были ранены четыре человека.
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