ВСУ атаковали торговый центр в Донецке

Глава Донецка сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в здание ТРЦ «Донецк Сити»

01 сентября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали ТРЦ в Донецке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк сити», — написал Кулемзин в своем telegram-канале . Корме того, глава города сообщил о повреждении хозяйственных помещений. Информации о пострадавших не приводится. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о пострадавших при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО «Град». По его информации, были ранены четыре человека.

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины произошло прямое попадание в торговый центр «Донецк сити». Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ «Донецк сити», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Корме того, глава города сообщил о повреждении хозяйственных помещений. Информации о пострадавших не приводится. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о пострадавших при обстреле Киевского района Донецка из РСЗО «Град». По его информации, были ранены четыре человека.