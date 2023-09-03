«Миссис Россия» Волочкова: чтобы похудеть, нужно тренироваться по 30 минут

Королева красоты поделилась своими секретами красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Чтобы привести себя в форму после рождения ребенка, достаточно заниматься по 30 минут в день. Но делать тренировки нужно ежедневно. Своими секретами молодости и красоты с URA.RU поделилась владелица сети пермских туристических агентств, победительница конкурса «Миссис Россия Земля — 2023» Екатерина Волочкова.

«У меня три сына. Прийти в форму после их рождения мне помогли тренировки. Сейчас я занимаюсь бальными танцами, но в декрете на занятия не было времени. Тогда я внедрила тренировки по 30 минут. Укладывала детей спать и занималась. Но такие занятия приносят результат только в том случае, если выполнять их каждый день. И будет прогресс», — отметила Екатерина Волочкова.

Также она уточнила, что важно правильно питаться. Нужно есть много белка и свежих овощей. Быстрые углеводы Волочкова заменяет на медленные — крупы и каши. Соусы и майонез в ее рационе тоже не встретишь. Хотя специально пермячка себя ни в чем не ограничивает. Кроме этого, чтобы блистать на сцене и в жизни бизнесвумен регулярно посещает массажиста и косметолога. Дома утром и вечером делает увлажняющие маски, а также пользуется пермской косметикой для питания кожи.

Ранее URA.RU рассказало, что Екатерина Волочкова выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». Пермячка одержала победу над более молодыми участницами.

Екатерина с мужем и сыновьями Фото предоставлено Екатериной Волочковой

Екатерина не раз выступала спикером на городских мероприятиях Фото предоставлено Екатериной Волочковой

Секрет стройной фигуры — правильное питание и занятие танцами Фото предоставлено Екатериной Волочковой