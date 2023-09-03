03 сентября 2023
02 сентября 2023
01 сентября 2023

Пермячка, ставшая самой красивой женщиной России, раскрыла секрет похудения после родов. Фото

«Миссис Россия» Волочкова: чтобы похудеть, нужно тренироваться по 30 минут
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
Королева красоты поделилась своими секретами красоты Фото:

Чтобы привести себя в форму после рождения ребенка, достаточно заниматься по 30 минут в день. Но делать тренировки нужно ежедневно. Своими секретами молодости и красоты с URA.RU поделилась владелица сети пермских туристических агентств, победительница конкурса «Миссис Россия Земля — 2023» Екатерина Волочкова.

«У меня три сына. Прийти в форму после их рождения мне помогли тренировки. Сейчас я занимаюсь бальными танцами, но в декрете на занятия не было времени. Тогда я внедрила тренировки по 30 минут. Укладывала детей спать и занималась. Но такие занятия приносят результат только в том случае, если выполнять их каждый день. И будет прогресс», — отметила Екатерина Волочкова.

Также она уточнила, что важно правильно питаться. Нужно есть много белка и свежих овощей. Быстрые углеводы Волочкова заменяет на медленные — крупы и каши. Соусы и майонез в ее рационе тоже не встретишь. Хотя специально пермячка себя ни в чем не ограничивает. Кроме этого, чтобы блистать на сцене и в жизни бизнесвумен регулярно посещает массажиста и косметолога. Дома утром и вечером делает увлажняющие маски, а также пользуется пермской косметикой для питания кожи.

Ранее URA.RU рассказало, что Екатерина Волочкова выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». Пермячка одержала победу над более молодыми участницами.

Екатерина с мужем и сыновьями
Екатерина с мужем и сыновьями
Екатерина не раз выступала спикером на городских мероприятиях
Екатерина не раз выступала спикером на городских мероприятиях
Секрет стройной фигуры — правильное питание и занятие танцами
Секрет стройной фигуры — правильное питание и занятие танцами
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы привести себя в форму после рождения ребенка, достаточно заниматься по 30 минут в день. Но делать тренировки нужно ежедневно. Своими секретами молодости и красоты с URA.RU поделилась владелица сети пермских туристических агентств, победительница конкурса «Миссис Россия Земля — 2023» Екатерина Волочкова. «У меня три сына. Прийти в форму после их рождения мне помогли тренировки. Сейчас я занимаюсь бальными танцами, но в декрете на занятия не было времени. Тогда я внедрила тренировки по 30 минут. Укладывала детей спать и занималась. Но такие занятия приносят результат только в том случае, если выполнять их каждый день. И будет прогресс», — отметила Екатерина Волочкова. Также она уточнила, что важно правильно питаться. Нужно есть много белка и свежих овощей. Быстрые углеводы Волочкова заменяет на медленные — крупы и каши. Соусы и майонез в ее рационе тоже не встретишь. Хотя специально пермячка себя ни в чем не ограничивает. Кроме этого, чтобы блистать на сцене и в жизни бизнесвумен регулярно посещает массажиста и косметолога. Дома утром и вечером делает увлажняющие маски, а также пользуется пермской косметикой для питания кожи. Ранее URA.RU рассказало, что Екатерина Волочкова выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». Пермячка одержала победу над более молодыми участницами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...