Пермская бизнесвумен ответственно подошла к подготовке и выиграла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель сети пермских туристических агентств Екатерина Волочкова стала самой красивой женщиной России. В свои 44 года пермячка обошла молодых соперниц и выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023».

«Я понимала, что у меня очень небольшой шанс на победу. Мне 44 года, а самой ближайшей по возрасту сопернице — 35 лет. Но я знала, что качественно сделала свою работу, была на голову выше конкуренток в творческом конкурсе. Поэтому, когда меня назвали „Миссис Россия Земля“, я подумала: „Кать, ты получила хорошую награду за свои труды“», — рассказала Волочкова корреспонденту агентства.

Выиграть корону пермской бизнесвумен помогла не только красивая внешность, победа — результат работы команды, отмечает Волочкова. Профессиональный визажист-парикмахер делал прическу и макияж, партнер по танцам помогал ставить творческий номер, видеооператор снял качественную видеовизитку. Кроме этого пермячку поддерживал муж, двое сыновей и друзья.

Конкурс «Миссис Россия Земля — 2023» состоялся в Москве 27 августа. В нем приняли участие самые красивые девушки и женщины со всей страны, которые прошли отбор на региональных этапах. Проект признан «Лучшим социальным и культурным проектом России».

Ранее URA.RU рассказало, что в топ самых красивых женщин России вошла 50-летняя пермячка. Инга Данилова стала лауреатом национального конкурса в номинации «Красота».

Родные и друзья приехали в Москву на финал конкурса поддержать Екатерину Волочкову (слева) Фото со страницы танцевального клуба GallaDance, https://vk.com/galladanceperm