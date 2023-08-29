29 августа 2023

Самой красивой женщиной России стала 44-летняя пермячка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Пермская бизнесвумен ответственно подошла к подготовке и выиграла Фото:

Руководитель сети пермских туристических агентств Екатерина Волочкова стала самой красивой женщиной России. В свои 44 года пермячка обошла молодых соперниц и выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023».

«Я понимала, что у меня очень небольшой шанс на победу. Мне 44 года, а самой ближайшей по возрасту сопернице — 35 лет. Но я знала, что качественно сделала свою работу, была на голову выше конкуренток в творческом конкурсе. Поэтому, когда меня назвали „Миссис Россия Земля“, я подумала: „Кать, ты получила хорошую награду за свои труды“», — рассказала Волочкова корреспонденту агентства.

Выиграть корону пермской бизнесвумен помогла не только красивая внешность, победа — результат работы команды, отмечает Волочкова. Профессиональный визажист-парикмахер делал прическу и макияж, партнер по танцам помогал ставить творческий номер, видеооператор снял качественную видеовизитку. Кроме этого пермячку поддерживал муж, двое сыновей и друзья.

Конкурс «Миссис Россия Земля — 2023» состоялся в Москве 27 августа. В нем приняли участие самые красивые девушки и женщины со всей страны, которые прошли отбор на региональных этапах. Проект признан «Лучшим социальным и культурным проектом России».

Ранее URA.RU рассказало, что в топ самых красивых женщин России вошла 50-летняя пермячка. Инга Данилова стала лауреатом национального конкурса в номинации «Красота».

Родные и друзья приехали в Москву на финал конкурса поддержать Екатерину Волочкову (слева)
Родные и друзья приехали в Москву на финал конкурса поддержать Екатерину Волочкову (слева)
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Руководитель сети пермских туристических агентств Екатерина Волочкова стала самой красивой женщиной России. В свои 44 года пермячка обошла молодых соперниц и выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». «Я понимала, что у меня очень небольшой шанс на победу. Мне 44 года, а самой ближайшей по возрасту сопернице — 35 лет. Но я знала, что качественно сделала свою работу, была на голову выше конкуренток в творческом конкурсе. Поэтому, когда меня назвали „Миссис Россия Земля“, я подумала: „Кать, ты получила хорошую награду за свои труды“», — рассказала Волочкова корреспонденту агентства. Выиграть корону пермской бизнесвумен помогла не только красивая внешность, победа — результат работы команды, отмечает Волочкова. Профессиональный визажист-парикмахер делал прическу и макияж, партнер по танцам помогал ставить творческий номер, видеооператор снял качественную видеовизитку. Кроме этого пермячку поддерживал муж, двое сыновей и друзья. Конкурс «Миссис Россия Земля — 2023» состоялся в Москве 27 августа. В нем приняли участие самые красивые девушки и женщины со всей страны, которые прошли отбор на региональных этапах. Проект признан «Лучшим социальным и культурным проектом России». Ранее URA.RU рассказало, что в топ самых красивых женщин России вошла 50-летняя пермячка. Инга Данилова стала лауреатом национального конкурса в номинации «Красота».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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