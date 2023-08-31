Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» 31 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 + Владимир Путин 1 сентября проведет урок для школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Также президент РФ даст старт началу строительства новых русскоязычных школ в трех городах Киргизии. «Путин завтра проведет открытый урок „Разговор о важном“, в котором примут участие 30 школьников», — сообщает пресс-служба Кремля. В прошлом году глава государства общался с учениками в ходе марафона «Знание». Также президент РФ вместе с главой Киргизии Садыром Жапаровым даст старт строительству трех школ. Русскоязычные учебные заведения появятся в Бишкеке, Баткене и Караколе. Президент РФ Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Также президент РФ даст старт началу строительства новых русскоязычных школ в трех городах Киргизии. «Путин завтра проведет открытый урок „Разговор о важном“, в котором примут участие 30 школьников», — сообщает пресс-служба Кремля. В прошлом году глава государства общался с учениками в ходе марафона «Знание». Также президент РФ вместе с главой Киргизии Садыром Жапаровым даст старт строительству трех школ. Русскоязычные учебные заведения появятся в Бишкеке, Баткене и Караколе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям