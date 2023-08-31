Путин проведет открытый урок «Разговор о важном»

Владимир Путин 1 сентября проведет урок для школьников
Президент РФ Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Также президент РФ даст старт началу строительства новых русскоязычных школ в трех городах Киргизии.
«Путин завтра проведет открытый урок „Разговор о важном“, в котором примут участие 30 школьников», — сообщает
Также президент РФ вместе с главой Киргизии Садыром Жапаровым даст старт строительству трех школ. Русскоязычные учебные заведения появятся в Бишкеке, Баткене и Караколе.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.