Путин проведет открытый урок «Разговор о важном»

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин 1 сентября проведет урок для школьников Фото:

Президент РФ Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Также президент РФ даст старт началу строительства новых русскоязычных школ в трех городах Киргизии.

«Путин завтра проведет открытый урок „Разговор о важном“, в котором примут участие 30 школьников», — сообщает пресс-служба Кремля. В прошлом году глава государства общался с учениками в ходе марафона «Знание».

Также президент РФ вместе с главой Киргизии Садыром Жапаровым даст старт строительству трех школ. Русскоязычные учебные заведения появятся в Бишкеке, Баткене и Караколе.

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Президент РФ Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Также президент РФ даст старт началу строительства новых русскоязычных школ в трех городах Киргизии. «Путин завтра проведет открытый урок „Разговор о важном“, в котором примут участие 30 школьников», — сообщает пресс-служба Кремля. В прошлом году глава государства общался с учениками в ходе марафона «Знание». Также президент РФ вместе с главой Киргизии Садыром Жапаровым даст старт строительству трех школ. Русскоязычные учебные заведения появятся в Бишкеке, Баткене и Караколе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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