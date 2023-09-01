Один из старейших заводов на Урале экстренно ищет сотрудников

01 сентября 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Производитель трехслойных цельнолитых шин ищет сотрудников Фото: Георгий Бергал © URA.RU ООО «Уральский шинный завод» ищет сотрудников разных специальностей. Предприятие является единственным в России производителем трехслойных цельнолитых шин «суперэластик» для вилочных погрузчиков всех типов грузоподъемностью до 3-х тонн. Технология производства подобных шин является собственной разработкой предприятия и защищена рядом патентов. Свою работу комбинат начал еще 1943 году. ООО «Уральский шинный завод» приглашает на следующие вакансии: Рабочий в шинное производство;

Маляр;

Подсобный рабочий в механический цех;

Слесарь механосборочных работ;

Системный администратор;

Оператор станков с ПУ;

Транспортировщик (водитель погрузчика);

Токарь;

Слесарь-ремонтник;

Инженер-метролог. OOO «Уралшина» выпускает весь спектр массивных шин для подъемно-транспортных механизмов и спецтехники. Это — дисковые, бандажные, безбандажные массивные шины, шины для портовых ролл-трейлеров, а также шины «суперэластик». На заводе освоено производство шинно-пневматических баллонов для буровых установок судового и портового оборудования. Завод выпускает продукцию не только для наземной техники, но и для судового и портового оборудования. Это — шинно-пневматические баллоны и муфты, швартовые кранцы.

ООО «Уральский шинный завод» ищет сотрудников разных специальностей. Предприятие является единственным в России производителем трехслойных цельнолитых шин «суперэластик» для вилочных погрузчиков всех типов грузоподъемностью до 3-х тонн. Технология производства подобных шин является собственной разработкой предприятия и защищена рядом патентов. Свою работу комбинат начал еще 1943 году. ООО «Уральский шинный завод» приглашает на следующие вакансии: OOO «Уралшина» выпускает весь спектр массивных шин для подъемно-транспортных механизмов и спецтехники. Это — дисковые, бандажные, безбандажные массивные шины, шины для портовых ролл-трейлеров, а также шины «суперэластик». На заводе освоено производство шинно-пневматических баллонов для буровых установок судового и портового оборудования. Завод выпускает продукцию не только для наземной техники, но и для судового и портового оборудования. Это — шинно-пневматические баллоны и муфты, швартовые кранцы.