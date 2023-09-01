Один из старейших заводов на Урале экстренно ищет сотрудников

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Улан-удэнский локомотивный завод. Улан-Удэ., завод, цех, конвейер, производство
Производитель трехслойных цельнолитых шин ищет сотрудников Фото:

ООО «Уральский шинный завод» ищет сотрудников разных специальностей. Предприятие является единственным в России производителем трехслойных цельнолитых шин «суперэластик» для вилочных погрузчиков всех типов грузоподъемностью до 3-х тонн. Технология производства подобных шин является собственной разработкой предприятия и защищена рядом патентов. Свою работу комбинат начал еще 1943 году.

ООО «Уральский шинный завод» приглашает на следующие вакансии:

  • Рабочий в шинное производство;
  • Маляр;
  • Подсобный рабочий в механический цех;
  • Слесарь механосборочных работ;
  • Системный администратор;
  • Оператор станков с ПУ;
  • Транспортировщик (водитель погрузчика);
  • Токарь;
  • Слесарь-ремонтник;
  • Инженер-метролог.

OOO «Уралшина» выпускает весь спектр массивных шин для подъемно-транспортных механизмов и спецтехники. Это — дисковые, бандажные, безбандажные массивные шины, шины для портовых ролл-трейлеров, а также шины «суперэластик». На заводе освоено производство шинно-пневматических баллонов для буровых установок судового и портового оборудования. Завод выпускает продукцию не только для наземной техники, но и для судового и портового оборудования. Это — шинно-пневматические баллоны и муфты, швартовые кранцы.

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ООО «Уральский шинный завод» ищет сотрудников разных специальностей. Предприятие является единственным в России производителем трехслойных цельнолитых шин «суперэластик» для вилочных погрузчиков всех типов грузоподъемностью до 3-х тонн. Технология производства подобных шин является собственной разработкой предприятия и защищена рядом патентов. Свою работу комбинат начал еще 1943 году. ООО «Уральский шинный завод» приглашает на следующие вакансии: OOO «Уралшина» выпускает весь спектр массивных шин для подъемно-транспортных механизмов и спецтехники. Это — дисковые, бандажные, безбандажные массивные шины, шины для портовых ролл-трейлеров, а также шины «суперэластик». На заводе освоено производство шинно-пневматических баллонов для буровых установок судового и портового оборудования. Завод выпускает продукцию не только для наземной техники, но и для судового и портового оборудования. Это — шинно-пневматические баллоны и муфты, швартовые кранцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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