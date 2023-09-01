Один из старейших заводов на Урале экстренно ищет сотрудников

ООО «Уральский шинный завод» ищет сотрудников разных специальностей. Предприятие является единственным в России производителем трехслойных цельнолитых шин «суперэластик» для вилочных погрузчиков всех типов грузоподъемностью до 3-х тонн. Технология производства подобных шин является собственной разработкой предприятия и защищена рядом патентов. Свою работу комбинат начал еще 1943 году.
ООО «Уральский шинный завод» приглашает на следующие вакансии:
- Рабочий в шинное производство;
- Маляр;
- Подсобный рабочий в механический цех;
- Слесарь механосборочных работ;
- Системный администратор;
- Оператор станков с ПУ;
- Транспортировщик (водитель погрузчика);
- Токарь;
- Слесарь-ремонтник;
- Инженер-метролог.
OOO «Уралшина» выпускает весь спектр массивных шин для подъемно-транспортных механизмов и спецтехники. Это — дисковые, бандажные, безбандажные массивные шины, шины для портовых ролл-трейлеров, а также шины «суперэластик». На заводе освоено производство шинно-пневматических баллонов для буровых установок судового и портового оборудования. Завод выпускает продукцию не только для наземной техники, но и для судового и портового оборудования. Это — шинно-пневматические баллоны и муфты, швартовые кранцы.
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