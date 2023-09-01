Путин объявил конкурс для семей с детьми

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Президент России Владимир Путин на завершающей пресс-конференции по итогам форума "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что с 4 сентября начнется прием заявок на участие в семейном конкурсе Фото:

В России проведут семейный конкурс, который направлен на поддержание традиционных ценностей в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем (в конкурсе — прим. URA.RU) принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», — сообщил Путин на открытом уроке для школьников «Разговоры о важном». Он отметил, что с 4 сентября начнется прием заявок на участие в таких проектах.

По словам главы государства, на платформе «Россия — страна возможностей» конкурс будет проводиться впервые. Президент РФ отметил, что соревнование среди семей будет самым интересным, востребованным и «самым народным в прямом смысле этого слова». Путин заявил, что конкурс поможет молодым людям реализоваться в жизни.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Во время своего выступление президент РФ заявил, что россияне остаются непобедимым народом, передает RT.

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В России проведут семейный конкурс, который направлен на поддержание традиционных ценностей в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем (в конкурсе — прим. URA.RU) принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», — сообщил Путин на открытом уроке для школьников «Разговоры о важном». Он отметил, что с 4 сентября начнется прием заявок на участие в таких проектах. По словам главы государства, на платформе «Россия — страна возможностей» конкурс будет проводиться впервые. Президент РФ отметил, что соревнование среди семей будет самым интересным, востребованным и «самым народным в прямом смысле этого слова». Путин заявил, что конкурс поможет молодым людям реализоваться в жизни. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Во время своего выступление президент РФ заявил, что россияне остаются непобедимым народом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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