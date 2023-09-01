Путин объявил конкурс для семей с детьми

01 сентября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что с 4 сентября начнется прием заявок на участие в семейном конкурсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России проведут семейный конкурс, который направлен на поддержание традиционных ценностей в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем (в конкурсе — прим. URA.RU) принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», — сообщил Путин на открытом уроке для школьников « Разговоры о важном». Он отметил, что с 4 сентября начнется прием заявок на участие в таких проектах. По словам главы государства, на платформе «Россия — страна возможностей» конкурс будет проводиться впервые. Президент РФ отметил, что соревнование среди семей будет самым интересным, востребованным и «самым народным в прямом смысле этого слова». Путин заявил, что конкурс поможет молодым людям реализоваться в жизни. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Во время своего выступление президент РФ заявил, что россияне остаются непобедимым народом, передает RT.

В России проведут семейный конкурс, который направлен на поддержание традиционных ценностей в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем (в конкурсе — прим. URA.RU) принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», — сообщил Путин на открытом уроке для школьников «Разговоры о важном». Он отметил, что с 4 сентября начнется прием заявок на участие в таких проектах. По словам главы государства, на платформе «Россия — страна возможностей» конкурс будет проводиться впервые. Президент РФ отметил, что соревнование среди семей будет самым интересным, востребованным и «самым народным в прямом смысле этого слова». Путин заявил, что конкурс поможет молодым людям реализоваться в жизни. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин проведет открытый урок для 30 школьников. Во время своего выступление президент РФ заявил, что россияне остаются непобедимым народом, передает RT.