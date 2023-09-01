Путин усиливает Россию в Киргизии на фоне интереса Турции и Китая

01 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин дал старт строительству трех новых русскоязычных школ в Киргизии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин усиливает влияние России в Киргизии на фоне повышенного интереса к регионам Центральной Азии со стороны Турции и Китая. Это важно для сохранения и развития связей между РФ и Киргизской Республикой, объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов причины начала строительства школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе 1 сентября. «Россия применяет „мягкую силу“ как эффективный инструмент внешней политики. Дело в том, что сегодня на страны Средней Азии широко распространяется влияние Китая и Турции. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган стремится вернуть в свою орбиту тюркоязычные страны. В Киргизии это влияние ощущается особенно сильно через университет „Манас“, где обучение идет на кыргызском и турецком языках. Кроме того, центральноазиатские страны стремятся перейти с кириллицы на латиницу. Строительство школ будет не только способствовать внедрению русской культуры в этом регионе, но и поможет сохранить бывшие советские республики в зоне российского влияния», — убежден Орлов. Сегодня было заложено три школы. До 2027 года в Киргизии построят 9 школ, в которых обучение будет вестись на русском языке. Вместе с тем оно будет соответствовать образовательным стандартам как России, так и Киргизии. Поэтому выпускники этих школ будут получать сразу два аттестата о среднем образовании — российского и киргизского образца. «Это значительное конкурентное преимущество при выборе дальнейшего жизненного пути», — сказал президент Путин. По словам российского лидера, «передовые технологии позволят сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным». РФ возьмет на себя не только строительство, но обеспечение школ учебной литературой. «Важно, что в Киргизии русский язык является государственным. Это говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение. Уверен, новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения. И тем самым вносить вклад в углубление традицией дружбы и взаимопонимания между народами наших государств, в развитие подлинно стратегического партнерства России и Киргизии», — сказал Путин. Президент Садыр Жапаров назвал образование одним «из самых ценных ресурсов», которым обладают Киргизия и Россия. «Сотрудничество с РФ в сфере образования становится все более крепким и результативным», — констатировал Жапаров. Ровно год назад президент Путин вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в режиме ВКС открыли в центральноазиатской республике пять новых русскоязычных школ. О развитии образования на русском языке российский президент говорил и на неформальном саммите глав стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге в конце 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин усиливает влияние России в Киргизии на фоне повышенного интереса к регионам Центральной Азии со стороны Турции и Китая. Это важно для сохранения и развития связей между РФ и Киргизской Республикой, объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов причины начала строительства школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе 1 сентября. «Россия применяет „мягкую силу“ как эффективный инструмент внешней политики. Дело в том, что сегодня на страны Средней Азии широко распространяется влияние Китая и Турции. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган стремится вернуть в свою орбиту тюркоязычные страны. В Киргизии это влияние ощущается особенно сильно через университет „Манас“, где обучение идет на кыргызском и турецком языках. Кроме того, центральноазиатские страны стремятся перейти с кириллицы на латиницу. Строительство школ будет не только способствовать внедрению русской культуры в этом регионе, но и поможет сохранить бывшие советские республики в зоне российского влияния», — убежден Орлов. Сегодня было заложено три школы. До 2027 года в Киргизии построят 9 школ, в которых обучение будет вестись на русском языке. Вместе с тем оно будет соответствовать образовательным стандартам как России, так и Киргизии. Поэтому выпускники этих школ будут получать сразу два аттестата о среднем образовании — российского и киргизского образца. «Это значительное конкурентное преимущество при выборе дальнейшего жизненного пути», — сказал президент Путин. По словам российского лидера, «передовые технологии позволят сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным». РФ возьмет на себя не только строительство, но обеспечение школ учебной литературой. «Важно, что в Киргизии русский язык является государственным. Это говорит о том, что в Киргизии придают развитию наших отношений очень большое значение. Уверен, новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения. И тем самым вносить вклад в углубление традицией дружбы и взаимопонимания между народами наших государств, в развитие подлинно стратегического партнерства России и Киргизии», — сказал Путин. Президент Садыр Жапаров назвал образование одним «из самых ценных ресурсов», которым обладают Киргизия и Россия. «Сотрудничество с РФ в сфере образования становится все более крепким и результативным», — констатировал Жапаров. Ровно год назад президент Путин вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в режиме ВКС открыли в центральноазиатской республике пять новых русскоязычных школ. О развитии образования на русском языке российский президент говорил и на неформальном саммите глав стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге в конце 2022 года.