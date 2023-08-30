Путин обратился к Лукашенко в его день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Александру Лукашенко исполнилось 69 лет Фото:

Президент Росси Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. В своем обращениии глава РФ отметил вклад Лукашенко в развитие Союзного государства.

«От души поздравляю Вас с Днем рождения. <…> Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества», — передает сайт Кремля поздравление Путина. Российский лидер отметил, что Лукашенко на протяжении долгих лет трудится на благо белорусского народа и ведет последовательную внешнюю политику.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Росси Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. В своем обращениии глава РФ отметил вклад Лукашенко в развитие Союзного государства. «От души поздравляю Вас с Днем рождения. <…> Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества», — передает сайт Кремля поздравление Путина. Российский лидер отметил, что Лукашенко на протяжении долгих лет трудится на благо белорусского народа и ведет последовательную внешнюю политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...