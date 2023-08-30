Путин обратился к Лукашенко в его день рождения

Президент Росси Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. В своем обращениии глава РФ отметил вклад Лукашенко в развитие Союзного государства.
«От души поздравляю Вас с Днем рождения. <…> Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества», — передает сайт Кремля поздравление Путина. Российский лидер отметил, что Лукашенко на протяжении долгих лет трудится на благо белорусского народа и ведет последовательную внешнюю политику.
Президент Росси Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. В своем обращениии глава РФ отметил вклад Лукашенко в развитие Союзного государства. «От души поздравляю Вас с Днем рождения. <…> Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества», — передает сайт Кремля поздравление Путина. Российский лидер отметил, что Лукашенко на протяжении долгих лет трудится на благо белорусского народа и ведет последовательную внешнюю политику.