Власти Свердловской области установили лимит на добычу ежей и мышей

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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, гриб, ежик
Свердловчане могут добывать не более одного южного ежа на человека Фото:

В Свердловской области становило лимиты на добычу животных. Речь идет о ежах и мышах. Соответсвующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Ежегодно один свердловчанин может добывать не более одного южного ежа, а также по 20 полевок-экономок и мышей-малюток. Также разрешено добывать в год по пять обыкновенных бурозубок и по 25 малых бурозубок. Всего постановлением предусмотрена добыча 26 млекопитающих, 138 птиц, 9 пресмыкающихся и земноводных.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует по 1 марта 2030 года. «Ограничения пользования животным миром устанавливаются в отношении сроков добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области, обитающих в Свердловской области, способов и орудий добычи, а также норм их добычи», — говорится в документе.

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В Свердловской области становило лимиты на добычу животных. Речь идет о ежах и мышах. Соответсвующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Ежегодно один свердловчанин может добывать не более одного южного ежа, а также по 20 полевок-экономок и мышей-малюток. Также разрешено добывать в год по пять обыкновенных бурозубок и по 25 малых бурозубок. Всего постановлением предусмотрена добыча 26 млекопитающих, 138 птиц, 9 пресмыкающихся и земноводных. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует по 1 марта 2030 года. «Ограничения пользования животным миром устанавливаются в отношении сроков добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области, обитающих в Свердловской области, способов и орудий добычи, а также норм их добычи», — говорится в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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