01 сентября 2023

Депутат Госдумы Кравченко назвал минусы монет

Депутат Госдумы Кравченко: производство монет дороже создания бумажных купюр
© Служба новостей «URA.RU»
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Монеты долговечнее бумажных купюр Фото:

Создание металлических денег обходится дороже производства бумажных купюр. Однако сейчас преждевременно говорить об отказе от монет. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Металлические деньги, они же монеты, действительно дороже бумажных, но, насколько я знаю, сейчас преждевременно говорить, что производство монет стало дороже их номинала. Думаю, что мы едва ли откажемся полностью от металлических денег, поскольку очевидно их преимущество в части срока службы: если купюра служит обычно в течение нескольких лет, то монеты могут находиться десятилетиями в обороте», — сказал Денис Кравченко.

Среди минусов металлических денег политик отметил их плохой оборот в экономике. «Тем не менее, объем металлических денег действительно может быть пересмотрен поскольку, как показал пример 10-рублевой монеты, они хуже возвращаются в оборот, а скорее оседают где-то в кошельках или дома», — подчеркнул парламентарий.

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Создание металлических денег обходится дороже производства бумажных купюр. Однако сейчас преждевременно говорить об отказе от монет. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Металлические деньги, они же монеты, действительно дороже бумажных, но, насколько я знаю, сейчас преждевременно говорить, что производство монет стало дороже их номинала. Думаю, что мы едва ли откажемся полностью от металлических денег, поскольку очевидно их преимущество в части срока службы: если купюра служит обычно в течение нескольких лет, то монеты могут находиться десятилетиями в обороте», — сказал Денис Кравченко. Среди минусов металлических денег политик отметил их плохой оборот в экономике. «Тем не менее, объем металлических денег действительно может быть пересмотрен поскольку, как показал пример 10-рублевой монеты, они хуже возвращаются в оборот, а скорее оседают где-то в кошельках или дома», — подчеркнул парламентарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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