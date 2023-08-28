Министр обороны Украины сообщил о невыполнении плана по мобилизации 28 августа 2023 в 22:47 Размер текста - 17 + Новая волна мобилизации на Украине не планируется, заявил Алексей Резников Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина еще не выполнила план по мобилизации. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. «План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен», — уточнил Алексей Резников в ходе пресс-конференции. Его слова передает РБК «Украина». Министр заявил, что пока в стране не планируется новая волна мобилизации. В отличие от Резникова секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов уверен, что возможен дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил Украины. В конце июня в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация из-за провала контрнаступления. Власти намерены до следующей весны мобилизовать более 300 тысяч украинцев, передает RT. Украина еще не выполнила план по мобилизации. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. «План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен», — уточнил Алексей Резников в ходе пресс-конференции. Его слова передает РБК «Украина». Министр заявил, что пока в стране не планируется новая волна мобилизации. В отличие от Резникова секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов уверен, что возможен дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил Украины. В конце июня в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация из-за провала контрнаступления. Власти намерены до следующей весны мобилизовать более 300 тысяч украинцев, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям