Министр обороны Украины сообщил о невыполнении плана по мобилизации

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Новая волна мобилизации на Украине не планируется, заявил Алексей Резников Фото:
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Украина еще не выполнила план по мобилизации. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

«План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен», — уточнил Алексей Резников в ходе пресс-конференции. Его слова передает РБК «Украина». Министр заявил, что пока в стране не планируется новая волна мобилизации.

В отличие от Резникова секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов уверен, что возможен дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил Украины. В конце июня в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация из-за провала контрнаступления. Власти намерены до следующей весны мобилизовать более 300 тысяч украинцев, передает RT.

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Украина еще не выполнила план по мобилизации. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. «План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен», — уточнил Алексей Резников в ходе пресс-конференции. Его слова передает РБК «Украина». Министр заявил, что пока в стране не планируется новая волна мобилизации. В отличие от Резникова секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов уверен, что возможен дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил Украины. В конце июня в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация из-за провала контрнаступления. Власти намерены до следующей весны мобилизовать более 300 тысяч украинцев, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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