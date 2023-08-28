Министр обороны Украины сообщил о невыполнении плана по мобилизации

Украина еще не выполнила план по мобилизации. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
«План мобилизации, который был утвержден Верховной Радой, еще не выполнен», — уточнил Алексей Резников в ходе пресс-конференции. Его слова передает РБК «Украина». Министр заявил, что пока в стране не планируется новая волна мобилизации.
В отличие от Резникова секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов уверен, что возможен дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил Украины. В конце июня в Киеве была объявлена всеобщая мобилизация из-за провала контрнаступления. Власти намерены до следующей весны мобилизовать более 300 тысяч украинцев, передает RT.
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