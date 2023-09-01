На Украине пообещали увеличивать атаки по России

Украина будет продолжать атаки БПЛА по территории России. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Что касается России… растет число атак неопознанных дронов, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться», — заявил Подоляк в беседе с агентством
Ранее начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ 30 августа совершили удар беспилотниками по аэродрому в Псковской области с территории России. Он допустил, что конфликт должен перейти на территорию РФ, передает RT. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках ВСУ атаковать столицу России. Глава города отметил, что силами ПВО отражаются украинские атаки, передают «Дни.ру».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.