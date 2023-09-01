На Украине пообещали увеличивать атаки по России

01 сентября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк назвал атаки по территории РФ этапом конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет продолжать атаки БПЛА по территории России. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Что касается России… растет число атак неопознанных дронов, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться», — заявил Подоляк в беседе с агентством Reuters . Он назвал атаки этапом конфликта. Ранее начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ 30 августа совершили удар беспилотниками по аэродрому в Псковской области с территории России. Он допустил, что конфликт должен перейти на территорию РФ, передает RT. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках ВСУ атаковать столицу России. Глава города отметил, что силами ПВО отражаются украинские атаки, передают «Дни.ру».

Украина будет продолжать атаки БПЛА по территории России. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Что касается России… растет число атак неопознанных дронов, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться», — заявил Подоляк в беседе с агентством Reuters. Он назвал атаки этапом конфликта. Ранее начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ 30 августа совершили удар беспилотниками по аэродрому в Псковской области с территории России. Он допустил, что конфликт должен перейти на территорию РФ, передает RT. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках ВСУ атаковать столицу России. Глава города отметил, что силами ПВО отражаются украинские атаки, передают «Дни.ру».