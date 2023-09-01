Стоимость килограмма белых грибов в Челябинске доходит до 400 рублей

Белые грибы стали самыми дорогими (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске озвучили расценки на грибы, при этом стоимость одного килограмма белых грибов доходит до 400 рублей. Об этом рассказала URA.RU челябинка, которая уже сделала заготовки на всю свою семью.

«Я для себя всегда собираю, но этот год особенно урожайный. Увидела в новостях, что часто мелькают объявления о продаже. Решила и сама продать излишки, хорошо получилось. Поедем в эти выходные уже на продажу собирать, все лучше, чем на диване лежать. Белые грибы по 400 рублей за килограмм, обабки и подосиновики по 300, сухой груздь по 250, мокрый по 150», — рассказала URA.RU Леся И.

Челябинка уточнила, что уже утром 2 сентября намерена с мужем отправиться в Курганскую область, вернуться планируют уже к вечеру. Для своей семьи, по ее словам, заготовки уже сделаны.

«Сам процесс тихой охоты меня захватывает. Да и очень вкусненько — зимой баночку открыть с ароматными грибочками. Но многим некогда, нет здоровья или транспорта, им выгоднее купить пару кило», — уточнила челябинка.

В Челябинской области в этом году собирают рекордные урожаи грибов. Депутат Госдумы от региона Валерий Гартунг похвастался урожаем грибов, собранным в Еткульском районе. А жительница села Травники нашла возле дома огромный съедобный гриб дождевик весом десять килограммов.

Этот год урожайный на грибы Читатель URA.RU Леся И.

Для своей семьи челябинка заготовки уже сделала Читатель URA.RU Леся И.