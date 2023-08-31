Суд заставил «РН-Пурнефтегаз» заплатить за загрязнение природы в ЯНАО

01 сентября 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

«РН-Пурнефтегаз» заплатит 630,6 тысяч рублей за загрязнение природы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа заставил компанию «РН-Пурнефтегаз» заплатить 630,6 тысяч рублей Северо-Уральскому управлению Росприроднадзора за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщили журналисты. «Поскольку площадь загрязненного земельного участка установлена Губкинским районным судом ЯНАО в размере 0,014 га, а истцом указана площадь 496 кв. м, суд удовлетворяет исковые требования частично», — ознакомились с документами дела журналисты Правда УрФО. Суд взыскал с «РН-Пурнефтегаза» в пользу Северо-Уральского управления Росприроднадзора 630,6 тысяч рублей. По словам журналистов, инспекторы Росприроднадзора по итогам анализа материалов выяснили, что в марте прошлого года в результате разгерметизации на нефтесборном трубопроводе в районе Восточно-Янгтинского месторождения произошла утечка транспортируемой жидкости в окружающую среду. Месторождение находится на территории Перовского района. За взысканные средства Росприроднадзор устранит весь вред, который был нанесен почве как объекту окружающей среды. Ранее суд взыскал с компании «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») более одного миллиона рублей за вред, нанесенный почвам как объекту охраны Росприроднадзора. Только за последний год актив «Роснефти» проиграл пять разбирательств с Росприроднадзором. Сумма всех взысканий составила 12 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа заставил компанию «РН-Пурнефтегаз» заплатить 630,6 тысяч рублей Северо-Уральскому управлению Росприроднадзора за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщили журналисты. «Поскольку площадь загрязненного земельного участка установлена Губкинским районным судом ЯНАО в размере 0,014 га, а истцом указана площадь 496 кв. м, суд удовлетворяет исковые требования частично», — ознакомились с документами дела журналисты Правда УрФО. Суд взыскал с «РН-Пурнефтегаза» в пользу Северо-Уральского управления Росприроднадзора 630,6 тысяч рублей. По словам журналистов, инспекторы Росприроднадзора по итогам анализа материалов выяснили, что в марте прошлого года в результате разгерметизации на нефтесборном трубопроводе в районе Восточно-Янгтинского месторождения произошла утечка транспортируемой жидкости в окружающую среду. Месторождение находится на территории Перовского района. За взысканные средства Росприроднадзор устранит весь вред, который был нанесен почве как объекту окружающей среды. Ранее суд взыскал с компании «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти») более одного миллиона рублей за вред, нанесенный почвам как объекту охраны Росприроднадзора. Только за последний год актив «Роснефти» проиграл пять разбирательств с Росприроднадзором. Сумма всех взысканий составила 12 миллионов рублей.