Главред «Новой Газеты»* Муратов и журналист телеканала «Дождь»* Катаев признаны иноагентами

Минюст включил в реестр иноагентов журналистов Муратова и Катаева

01 сентября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Муратов признан иностранным агентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Список иноагентов пополнился главредом «Новой Газеты»* Дмитрием Муратовым, журналистом телеканала «Дождь»** Денисом Катаевым и другими. Об этом стало известно из данных реестра. «Муратов принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ», — написано в реестре. Денис Катаев выступал за предоставление вооружения Украине. Кроме того, за распространение ложной информации о решениях российской власти, а также за взаимодействие с иностранными политическими структурами в список иноагентов был включен экс-депутат петербургского заксобрания Максим Резник. За распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике в список попал сын советского писателя и телеведущего Эдварда Радзинского Олег. Также в реестр иноагентов попали журналист Оксана Баршева, комик и экс-участник Comedy Club Александр Белый, чеченский историк Майрбек Вачагаев, профессор РАН Евгений Карпов, российский экономист и профессор Чикагского университета Константин Сонин. Иноагентом признано и антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva). *Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом на территории России. ** Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию «Новой газеты». СМИ не работает в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Список иноагентов пополнился главредом «Новой Газеты»* Дмитрием Муратовым, журналистом телеканала «Дождь»** Денисом Катаевым и другими. Об этом стало известно из данных реестра. «Муратов принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ», — написано в реестре. Денис Катаев выступал за предоставление вооружения Украине. Кроме того, за распространение ложной информации о решениях российской власти, а также за взаимодействие с иностранными политическими структурами в список иноагентов был включен экс-депутат петербургского заксобрания Максим Резник. За распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике в список попал сын советского писателя и телеведущего Эдварда Радзинского Олег. Также в реестр иноагентов попали журналист Оксана Баршева, комик и экс-участник Comedy Club Александр Белый, чеченский историк Майрбек Вачагаев, профессор РАН Евгений Карпов, российский экономист и профессор Чикагского университета Константин Сонин. Иноагентом признано и антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva). *Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом на территории России. ** Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию «Новой газеты». СМИ не работает в РФ.