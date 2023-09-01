01 сентября 2023

Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием чеченского спортсмена

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Рамзан Кадыров поручил разобраться в драке спортсмена из Чечни в Москве Фото:

Дело о драке чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в Москве взято под личный контроль депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Разобраться с конфликтом поручил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Кадырова данный инцидент был взят мною под личный контроль», — написал Адам Делимханов в своем telegram-канале.

Депутат Госдумы отметил, что по поводу драки находится на связи с правоохранительными органами и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кадыров неоднократно призывал чеченцев вести себя достойно и сдержано за пределами республики, добавил Делимханов.

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Дело о драке чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в Москве взято под личный контроль депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Разобраться с конфликтом поручил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Кадырова данный инцидент был взят мною под личный контроль», — написал Адам Делимханов в своем telegram-канале. Депутат Госдумы отметил, что по поводу драки находится на связи с правоохранительными органами и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кадыров неоднократно призывал чеченцев вести себя достойно и сдержано за пределами республики, добавил Делимханов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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