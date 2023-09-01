Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием чеченского спортсмена

02 сентября 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров поручил разобраться в драке спортсмена из Чечни в Москве Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Дело о драке чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в Москве взято под личный контроль депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Разобраться с конфликтом поручил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Кадырова данный инцидент был взят мною под личный контроль», — написал Адам Делимханов в своем telegram-канале. Депутат Госдумы отметил, что по поводу драки находится на связи с правоохранительными органами и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кадыров неоднократно призывал чеченцев вести себя достойно и сдержано за пределами республики, добавил Делимханов.

Дело о драке чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в Москве взято под личный контроль депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Разобраться с конфликтом поручил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Кадырова данный инцидент был взят мною под личный контроль», — написал Адам Делимханов в своем telegram-канале. Депутат Госдумы отметил, что по поводу драки находится на связи с правоохранительными органами и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кадыров неоднократно призывал чеченцев вести себя достойно и сдержано за пределами республики, добавил Делимханов.