Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием чеченского спортсмена

Дело о драке чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в Москве взято под личный контроль депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Разобраться с конфликтом поручил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Накануне в одном из ТРЦ города Москва произошел бытовой конфликт с участием представителя нашей республики Шовхала Чурчаева. По поручению Рамзана Кадырова данный инцидент был взят мною под личный контроль», —
Депутат Госдумы отметил, что по поводу драки находится на связи с правоохранительными органами и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Кадыров неоднократно призывал чеченцев вести себя достойно и сдержано за пределами республики, добавил Делимханов.
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