Пермячка ударила ножом собутыльника из-за пролитой водки

Пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Карагайского районного суда Пермского края.
«Подсудимая пустой бутылкой ударила собутыльника несколько раз по голове, а затем взяла в руки кухонный нож и порезала мужчину на почве пьяной ссоры. Перед этим пострадавший вылил у женщины водку в раковину», — указано в судебных материалах.
На суде женщина рассказала, что собутыльник был пьянее, чем она. Мужчина ее якобы спровоцировал, вылив водку, которая ему не принадлежала. По ее словам, в ярости она ударила ножом собутыльника в шею и грудь. Затем женщина вызвала скорую помощь, и когда приехал участковый, она отдала ему нож.
Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Березниках (Пермский край) местная жительница ударила одного из своих собутыльников ножом в спину. Конфликт случился прямо во время застолья.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.