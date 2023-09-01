01 сентября 2023

Пермячка ударила ножом собутыльника из-за пролитой водки

© Служба новостей «URA.RU»
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Нож и кетчуп. Челябинск, кровь, нож
Пермячка порезала собутыльника, который пролил ее водку Фото:

Пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Карагайского районного суда Пермского края.

«Подсудимая пустой бутылкой ударила собутыльника несколько раз по голове, а затем взяла в руки кухонный нож и порезала мужчину на почве пьяной ссоры. Перед этим пострадавший вылил у женщины водку в раковину», — указано в судебных материалах.

На суде женщина рассказала, что собутыльник был пьянее, чем она. Мужчина ее якобы спровоцировал, вылив водку, которая ему не принадлежала. По ее словам, в ярости она ударила ножом собутыльника в шею и грудь. Затем женщина вызвала скорую помощь, и когда приехал участковый, она отдала ему нож.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Березниках (Пермский край) местная жительница ударила одного из своих собутыльников ножом в спину. Конфликт случился прямо во время застолья.

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Пермячка несколько раз ударила ножом собутыльника после того, как он вылил ее водку в раковину на кухне. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Карагайского районного суда Пермского края. «Подсудимая пустой бутылкой ударила собутыльника несколько раз по голове, а затем взяла в руки кухонный нож и порезала мужчину на почве пьяной ссоры. Перед этим пострадавший вылил у женщины водку в раковину», — указано в судебных материалах. На суде женщина рассказала, что собутыльник был пьянее, чем она. Мужчина ее якобы спровоцировал, вылив водку, которая ему не принадлежала. По ее словам, в ярости она ударила ножом собутыльника в шею и грудь. Затем женщина вызвала скорую помощь, и когда приехал участковый, она отдала ему нож. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Ранее в Березниках (Пермский край) местная жительница ударила одного из своих собутыльников ножом в спину. Конфликт случился прямо во время застолья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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