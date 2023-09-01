Певица из Екатеринбурга Клава Кока выступила в Кремле с песней «ЛА ЛА ЛА» на праздничном концерте в честь Дня знаний. Об этом певица написала в своем telegram-канале.
«„ЛА ЛА ЛА“ в Кремле в честь праздничного концерта 1 сентября», — написала Клава Кока. Видео с выступления появилось в ее telegram-канале.
Масштабный праздничный концерт «День знаний со звездами в Кремле» прошел 31 августа, однако трансляция появилась на федеральном телеканале «Россия-1» в День знаний. В зале присутствовали школьники и учителя, со сцены с началом учебного года их поздравили Сергей Лазарев, ZIVERT, Лариса Долина, SHAMAN, Пелагея, Лев Лещенко, Ольга Бузова и другие певцы.
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