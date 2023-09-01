Клава Кока показала, как выступила в Кремле на День знаний. Видео

Клава Кока спела в Кремле песню «ЛА ЛА ЛА» на День знаний

02 сентября 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Клава Кока в Кремле поздравила школьников и учителей с началом учебного года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока выступила в Кремле с песней «ЛА ЛА ЛА» на праздничном концерте в честь Дня знаний. Об этом певица написала в своем telegram-канале. «„ЛА ЛА ЛА“ в Кремле в честь праздничного концерта 1 сентября», — написала Клава Кока. Видео с выступления появилось в ее telegram-канале. Масштабный праздничный концерт «День знаний со звездами в Кремле» прошел 31 августа, однако трансляция появилась на федеральном телеканале «Россия-1» в День знаний. В зале присутствовали школьники и учителя, со сцены с началом учебного года их поздравили Сергей Лазарев, ZIVERT, Лариса Долина, SHAMAN, Пелагея, Лев Лещенко, Ольга Бузова и другие певцы.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока выступила в Кремле с песней «ЛА ЛА ЛА» на праздничном концерте в честь Дня знаний. Об этом певица написала в своем telegram-канале. «„ЛА ЛА ЛА“ в Кремле в честь праздничного концерта 1 сентября», — написала Клава Кока. Видео с выступления появилось в ее telegram-канале. Масштабный праздничный концерт «День знаний со звездами в Кремле» прошел 31 августа, однако трансляция появилась на федеральном телеканале «Россия-1» в День знаний. В зале присутствовали школьники и учителя, со сцены с началом учебного года их поздравили Сергей Лазарев, ZIVERT, Лариса Долина, SHAMAN, Пелагея, Лев Лещенко, Ольга Бузова и другие певцы.