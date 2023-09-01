Судебные приставы Югры помогли девочке с особенностями развития

02 сентября 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Судебные приставы Югры помогли собрать девочку к школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебные приставы Югры помогли подготовить в школу 11-летнюю девочку Веру, у которой имеются особенности развития. Поэтому в этом году она снова станет первоклассницей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Отец Веры совсем недавно благодаря работе судебных приставов трудоустроился и стал платить алименты. Несмотря на это, ее маме тяжело воспитывать одной двух детей. Сотрудники Службы вместе с девочкой и ее мамой поехали в детский магазин, где школьница выбрала все, что ей необходимо: школьную форму, рюкзак, кроссовки для занятия спортом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По их словам, девочка не забыла и про младшего брата, который ходит в детский сад. Мальчик получил в подарок большую зеленую машину на пульте управления. В пресс-службе дополняют, что сейчас в ведомстве активизирована работа по проведению рейдовых мероприятий по взысканию алиментных платежей. Ранее сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО закупили портфели для детей Салехарда. В рамках благотворительной акции представители ведомства подарили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

Судебные приставы Югры помогли подготовить в школу 11-летнюю девочку Веру, у которой имеются особенности развития. Поэтому в этом году она снова станет первоклассницей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Отец Веры совсем недавно благодаря работе судебных приставов трудоустроился и стал платить алименты. Несмотря на это, ее маме тяжело воспитывать одной двух детей. Сотрудники Службы вместе с девочкой и ее мамой поехали в детский магазин, где школьница выбрала все, что ей необходимо: школьную форму, рюкзак, кроссовки для занятия спортом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По их словам, девочка не забыла и про младшего брата, который ходит в детский сад. Мальчик получил в подарок большую зеленую машину на пульте управления. В пресс-службе дополняют, что сейчас в ведомстве активизирована работа по проведению рейдовых мероприятий по взысканию алиментных платежей. Ранее сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО закупили портфели для детей Салехарда. В рамках благотворительной акции представители ведомства подарили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.