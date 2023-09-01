01 сентября 2023

Судебные приставы Югры помогли девочке с особенностями развития

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детское насилие, педофилия. Челябинск, школьная форма
Судебные приставы Югры помогли собрать девочку к школе Фото:

Судебные приставы Югры помогли подготовить в школу 11-летнюю девочку Веру, у которой имеются особенности развития. Поэтому в этом году она снова станет первоклассницей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отец Веры совсем недавно благодаря работе судебных приставов трудоустроился и стал платить алименты. Несмотря на это, ее маме тяжело воспитывать одной двух детей. Сотрудники Службы вместе с девочкой и ее мамой поехали в детский магазин, где школьница выбрала все, что ей необходимо: школьную форму, рюкзак, кроссовки для занятия спортом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По их словам, девочка не забыла и про младшего брата, который ходит в детский сад. Мальчик получил в подарок большую зеленую машину на пульте управления. В пресс-службе дополняют, что сейчас в ведомстве активизирована работа по проведению рейдовых мероприятий по взысканию алиментных платежей.

Ранее сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО закупили портфели для детей Салехарда. В рамках благотворительной акции представители ведомства подарили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Судебные приставы Югры помогли подготовить в школу 11-летнюю девочку Веру, у которой имеются особенности развития. Поэтому в этом году она снова станет первоклассницей, сообщили в пресс-службе ведомства. «Отец Веры совсем недавно благодаря работе судебных приставов трудоустроился и стал платить алименты. Несмотря на это, ее маме тяжело воспитывать одной двух детей. Сотрудники Службы вместе с девочкой и ее мамой поехали в детский магазин, где школьница выбрала все, что ей необходимо: школьную форму, рюкзак, кроссовки для занятия спортом», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По их словам, девочка не забыла и про младшего брата, который ходит в детский сад. Мальчик получил в подарок большую зеленую машину на пульте управления. В пресс-службе дополняют, что сейчас в ведомстве активизирована работа по проведению рейдовых мероприятий по взысканию алиментных платежей. Ранее сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО закупили портфели для детей Салехарда. В рамках благотворительной акции представители ведомства подарили их первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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