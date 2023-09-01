01 сентября 2023

В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы в Полевском. Екатеринбург, вещи, вещи для беженцев
Украинских беженцев не предупредили о закрытии крупнейшего центра поддержки в Польше Фото:

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев. Он размещался в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Решение о закрытии центра принял воевода (руководитель администрации в Польше) Тобиаш Боченьский.

«Фактически центр закрыли. <…> Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — рассказал пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский. Его слова передает польская газета Wyborcza. Он подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев.

При этом самих беженцев никто не предупредил о закрытии центра. Некоторые из них были вынуждены вернуться на Украину. Как рассказал один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находится часть беженцев. Правительство Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт.

После начала спецоперации на Украине в Польшу, как и другие европейские страны, начали приезжать украинские беженцы. Спустя время некоторые государства начали закрывать центры для них. В Молдавии до конца года закроют около половины центров, передает RT. Также около 50 тысяч украинцев оказались на грани того, чтобы покинуть Чехию.

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В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев. Он размещался в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Решение о закрытии центра принял воевода (руководитель администрации в Польше) Тобиаш Боченьский. «Фактически центр закрыли. <…> Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — рассказал пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский. Его слова передает польская газета Wyborcza. Он подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев. При этом самих беженцев никто не предупредил о закрытии центра. Некоторые из них были вынуждены вернуться на Украину. Как рассказал один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находится часть беженцев. Правительство Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт. После начала спецоперации на Украине в Польшу, как и другие европейские страны, начали приезжать украинские беженцы. Спустя время некоторые государства начали закрывать центры для них. В Молдавии до конца года закроют около половины центров, передает RT. Также около 50 тысяч украинцев оказались на грани того, чтобы покинуть Чехию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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