В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

02 сентября 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Украинских беженцев не предупредили о закрытии крупнейшего центра поддержки в Польше Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев. Он размещался в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Решение о закрытии центра принял воевода (руководитель администрации в Польше) Тобиаш Боченьский. «Фактически центр закрыли. <…> Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — рассказал пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский. Его слова передает польская газета Wyborcza. Он подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев. При этом самих беженцев никто не предупредил о закрытии центра. Некоторые из них были вынуждены вернуться на Украину. Как рассказал один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находится часть беженцев. Правительство Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт. После начала спецоперации на Украине в Польшу, как и другие европейские страны, начали приезжать украинские беженцы. Спустя время некоторые государства начали закрывать центры для них. В Молдавии до конца года закроют около половины центров, передает RT. Также около 50 тысяч украинцев оказались на грани того, чтобы покинуть Чехию.

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев. Он размещался в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Решение о закрытии центра принял воевода (руководитель администрации в Польше) Тобиаш Боченьский. «Фактически центр закрыли. <…> Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — рассказал пресс-секретарь Боченьского Дагмар Залевский. Его слова передает польская газета Wyborcza. Он подчеркнул, что на момент закрытия в центре было около 300 украинских беженцев. При этом самих беженцев никто не предупредил о закрытии центра. Некоторые из них были вынуждены вернуться на Украину. Как рассказал один из сотрудников центра, они не знают, где сейчас находится часть беженцев. Правительство Варшавы также удивилось решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт. После начала спецоперации на Украине в Польшу, как и другие европейские страны, начали приезжать украинские беженцы. Спустя время некоторые государства начали закрывать центры для них. В Молдавии до конца года закроют около половины центров, передает RT. Также около 50 тысяч украинцев оказались на грани того, чтобы покинуть Чехию.