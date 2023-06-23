Seznam Zpravy: 50 тысяч украинцев будут вынуждены покинуть Чехию после 1 июля

23 июня 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

50 тысяч украинцев в Чехии могут остаться без дома из-за нового закона Минтруда Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны. «Есть угроза массовой нехватки жилья, переезда беженцев без жилья в центры, особенно Прагу, массового отъезда обратно в Украину. Последствия ситуации могут взять на себя муниципалитеты», — говорится в приказе. Оно есть в распоряжении у чешского издания Seznam Zpravy . Отмечается, что 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без дома в Чехии. С 1 июля жители Чехии перестанут получать денежные средства по старой схеме за размещение украинцев у себя дома. С начала месяца им придется зарегистрироваться в реестре квартир и договоров и проживать с украинцами в одном доме, чтобы получать выплаты за них. Также беженцы могут оплачивать аренду жилья из собственного пособия. С начала июля Чехия не будет оплачивать экстренное проживание украинцам, которые живут в Чехии больше 150 дней и не считаются уязвимой группой. Ранее стало известно, что в Британии украинские беженцы чрезмерно пользуются социальными выплатами, которые формируются из налогов граждан. Граждане страны хотят ужесточить проверки биографических данных беженцев из Украины. В Польше украинцы теряют выплаты на проживание при повторном въезде в Польшу. Беженцы из Украины возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы, что приводит к потере всех льгот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны. «Есть угроза массовой нехватки жилья, переезда беженцев без жилья в центры, особенно Прагу, массового отъезда обратно в Украину. Последствия ситуации могут взять на себя муниципалитеты», — говорится в приказе. Оно есть в распоряжении у чешского издания Seznam Zpravy. Отмечается, что 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без дома в Чехии. С 1 июля жители Чехии перестанут получать денежные средства по старой схеме за размещение украинцев у себя дома. С начала месяца им придется зарегистрироваться в реестре квартир и договоров и проживать с украинцами в одном доме, чтобы получать выплаты за них. Также беженцы могут оплачивать аренду жилья из собственного пособия. С начала июля Чехия не будет оплачивать экстренное проживание украинцам, которые живут в Чехии больше 150 дней и не считаются уязвимой группой. Ранее стало известно, что в Британии украинские беженцы чрезмерно пользуются социальными выплатами, которые формируются из налогов граждан. Граждане страны хотят ужесточить проверки биографических данных беженцев из Украины. В Польше украинцы теряют выплаты на проживание при повторном въезде в Польшу. Беженцы из Украины возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы, что приводит к потере всех льгот.