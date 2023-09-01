01 сентября 2023

В Екатеринбурге автобус с пассажирами попал в ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Водитель автобуса въехал в столб (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 2 сентября на перекрестке Сулимова-Омской автобус попал в ДТП. Пострадали 11 пассажиров, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Авария произошла утром на Сулимова-Омской. 11 пассажиров автобуса доставлены в больницу, их осматривают медики», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». О погибших не сообщается.

Водитель автобуса въехал в столб. По словам инспекторов, он не справился с управлением. Силовики организовали проверку по факту ДТП.

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В Екатеринбурге 2 сентября на перекрестке Сулимова-Омской автобус попал в ДТП. Пострадали 11 пассажиров, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла утром на Сулимова-Омской. 11 пассажиров автобуса доставлены в больницу, их осматривают медики», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». О погибших не сообщается. Водитель автобуса въехал в столб. По словам инспекторов, он не справился с управлением. Силовики организовали проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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