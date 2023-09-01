Водитель автобуса въехал в столб (архивное фото)
В Екатеринбурге 2 сентября на перекрестке Сулимова-Омской автобус попал в ДТП. Пострадали 11 пассажиров, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Авария произошла утром на Сулимова-Омской. 11 пассажиров автобуса доставлены в больницу, их осматривают медики», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». О погибших не сообщается.
Водитель автобуса въехал в столб. По словам инспекторов, он не справился с управлением. Силовики организовали проверку по факту ДТП.
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