В Екатеринбурге автобус с пассажирами попал в ДТП. Фото, видео

02 сентября 2023 в 09:07 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса въехал в столб (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 2 сентября на перекрестке Сулимова-Омской автобус попал в ДТП. Пострадали 11 пассажиров, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла утром на Сулимова-Омской. 11 пассажиров автобуса доставлены в больницу, их осматривают медики», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». О погибших не сообщается. Водитель автобуса въехал в столб. По словам инспекторов, он не справился с управлением. Силовики организовали проверку по факту ДТП. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66 Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге 2 сентября на перекрестке Сулимова-Омской автобус попал в ДТП. Пострадали 11 пассажиров, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла утром на Сулимова-Омской. 11 пассажиров автобуса доставлены в больницу, их осматривают медики», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». О погибших не сообщается. Водитель автобуса въехал в столб. По словам инспекторов, он не справился с управлением. Силовики организовали проверку по факту ДТП.